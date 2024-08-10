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ТЦК може мобілізувати заброньованого працівника — коли є ризик

10 серпня 2024 02:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація в Україні — коли ТЦК може мобілізувати заброньованого працівника
Військовозобов'язаний чоловік в ТЦК та СП. Фото: Житомирський ТЦК та СП/Facebook
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В Україні підприємства, установи та організації мають право бронювати своїх працівників від мобілізації. Проте, трапляються випадки, коли ТЦК та СП призивають на військову службу заброньованого чоловіка

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Коли саме заброньований військовозобов'язаний працівник може бути мобілізований до лав ЗСУ, розповідаємо далі в матеріалі. 

Так, виявляється, що ТЦК та СП в Україні можуть мобілізувати навіть заброньовану особу, якщо вона вчасно не повідомила про наявність бронювання свій територіальний центр, у якому стоїть на обліку. Такого висновку дійшов Закарпатський окружний адміністративний суд по справі №260/1111/24.

У суді зазначили, що саме на військовозобов'язаних осіб, які мають право на відстрочку, покладено обов'язок зі своєчасного повідомлення ТЦК стосовно наявності таких підстав.

Під час розгляду вищезгаданої справи судова інстанція відмовила чоловіку, бо той не повідомив установу вчасно, не надав належних та допустимих доказів того, що він не підлягає призову у зв'язку з бронюванням, тобто, не скористався можливістю реалізації права на відстрочку. 

При цьому реалізувати своє право на відстрочку від призову громадянин може лише до моменту набуття ним статусу військовослужбовця.

Раніше ми повідомляли, кого першочергово мобілізовуватимуть до Збройних сил України із серпня 2024 року.

Нагадаємо, ми писали, де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ.

Також ми інформували, на який термін можна підписати контракт із ЗСУ.

ЗСУ мобілізація бронювання ТЦК та СП військовозобов'язані

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