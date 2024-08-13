Мобилизация в Украине — кого из пенсионеров могут забрать в ВСУ

Украинские военнослужащие на фронте. Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация, во время которых на военную службу призывают военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Однако также призыву могут подлежать военные пенсионеры, имеющие определенные специальности, а также некоторые военнослужащие старше 60 лет.

Кто именно из украинских пенсионеров может служить в ВСУ, рассказываем далее в материале.

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Так, ст. 22 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" определяет предельный возраст пребывания на военной службе:

для военнослужащих рядового, младшего сержантского и старшинского состава, проходящих военную службу по контракту, — до 45 лет ;

; для военнослужащих младшего офицерского состава — до 45 лет ;

; для военнослужащих старшего сержантского и старшинского состава, проходящих военную службу по контракту, — до 50 лет ;

; для военнослужащих высшего сержантского и старшинского состава, проходящих военную службу по контракту, — до 55 лет ;

; для военнослужащих старшего офицерского состава: майоров (капитанов 3 ранга), подполковников (капитанов 2 ранга) — до 50 лет ;

; полковников (капитанов 1 ранга) — до 55 лет ;

; для военнослужащих высшего офицерского состава — до 60 лет ;

; для военнослужащих, проходящих военную службу во время особого периода, из числа лиц: рядового, сержантского и старшинского состава, младшего и старшего офицерского состава — до 60 лет ;

; высшего офицерского состава — до 65 лет.

Украинские военнослужащие на фронте. Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Согласно вышеупомянутому документу, во время военного положения военнослужащие ВСУ и других военных формирований, имеющих уникальный опыт и высокую профессиональную подготовку, могут служить более 5 лет предельного возраста. Однако исключительно по собственному желанию.

Главное требование для прохождения военной службы ― военно-врачебная комиссия должна признать таких лиц пригодными по состоянию здоровья.

Такие военнослужащие могут быть призваны на службу только по своей военно-учетной специальности и на соответствующую должность согласно своему воинскому званию.

Таким образом, военные пенсионеры вполне подпадают под мобилизацию, если отвечают требованиям по возрасту и состоянию здоровья.

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