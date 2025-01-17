Мобилизация в Украине 2025 — кого могут забрать в армию без ВВК

Некоторых украинцев могут мобилизовать без ВВК — о ком речь
В Украине действуют военное положение и всеобщая мобилизация, во время которых все военнообязанные и резервисты обязаны пройти военно-врачебную комиссию для получения заключения о пригодности к военной службе. Только после ВВК гражданина могут призвать в ряды ВСУ.
Впрочем, есть обстоятельства, при которых некоторые лица могут быть мобилизованы в армию без прохождения медкомиссии, пишет NV.
Кого мобилизуют без ВВК
Так, отмечается, что 16 мая 2024 года Кабинет Министров Украины утвердил постановление № 560 "Об утверждении Порядка проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период".
В пункте 69 данного документа есть уточнение относительно того, кого могут призвать на военную службу без ВВК. Речь идет о резервистах и военнообязанных, которые в мирное время предназначены для комплектования воинских частей и имеют мобилизационные распоряжения.
Данные категории мобилизуют в особый период на основе предварительно пройденных медицинских осмотров и опросов о состоянии здоровья. Если у таких лиц нет жалоб относительно своего состояния здоровья, ТЦК не направляет их на прохождение медкомиссии.
В то же время, если у резервистов или военнообязанных истек срок действия решения о пригодности к службе, их обязаны направить на ВВК.
Какой срок действия заключения ВВК
В соответствии с вышеупомянутым постановлением, принятым Кабмином, срок действия справки с заключением ВВК:
- 5 лет в мирное время;
- 1 год во время действия военного положения и всеобщей мобилизации.
Ранее мы писали, когда мужчин, которые были забронированы предприятием, могут отправить на ВВК.
Напомним, мы сообщали, сколько времени у военнообязанного мужчины на прохождение ВВК в 2025 году.
Также мы информировали, что делать, если ТЦК принудительно отправляют проходить военно-врачебную комиссию.
Читайте Новини.LIVE!