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Некоторых украинцев могут мобилизовать без ВВК — о ком речь

17 января 2025 18:33
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор
Мобилизация в Украине 2025 — кого могут забрать в армию без ВВК
Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: ХОТЦК и СП/Facebook
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор

В Украине действуют военное положение и всеобщая мобилизация, во время которых все военнообязанные и резервисты обязаны пройти военно-врачебную комиссию для получения заключения о пригодности к военной службе. Только после ВВК гражданина могут призвать в ряды ВСУ.

Впрочем, есть обстоятельства, при которых некоторые лица могут быть мобилизованы в армию без прохождения медкомиссии, пишет NV.

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Кого мобилизуют без ВВК

Так, отмечается, что 16 мая 2024 года Кабинет Министров Украины утвердил постановление № 560 "Об утверждении Порядка проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период".

В пункте 69 данного документа есть уточнение относительно того, кого могут призвать на военную службу без ВВК. Речь идет о резервистах и военнообязанных, которые в мирное время предназначены для комплектования воинских частей и имеют мобилизационные распоряжения.

Данные категории мобилизуют в особый период на основе предварительно пройденных медицинских осмотров и опросов о состоянии здоровья. Если у таких лиц нет жалоб относительно своего состояния здоровья, ТЦК не направляет их на прохождение медкомиссии.

В то же время, если у резервистов или военнообязанных истек срок действия решения о пригодности к службе, их обязаны направить на ВВК.

 

Кого мобилизуют без ВВК в Украине
Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: ХОТЦК и СП/Facebook

Какой срок действия заключения ВВК

В соответствии с вышеупомянутым постановлением, принятым Кабмином, срок действия справки с заключением ВВК:

  • 5 лет в мирное время;
  • 1 год во время действия военного положения и всеобщей мобилизации.

Ранее мы писали, когда мужчин, которые были забронированы предприятием, могут отправить на ВВК.

Напомним, мы сообщали, сколько времени у военнообязанного мужчины на прохождение ВВК в 2025 году.

Также мы информировали, что делать, если ТЦК принудительно отправляют проходить военно-врачебную комиссию. 

ВСУ мобилизация ВВК ТЦК и СП военнообязанные

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