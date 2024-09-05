Мобилизация в Украине — кому могут аннулировать уже выданную повестку

Военнообязанный мужчина в территориальном центре комплектования. Фото: КОТЦК и СП/Facebook

Военное положение и всеобщая мобилизация в Украине продолжаются. Военнообязанным мужчинам выписывают повестки, по которым они должны явиться в ТЦК и СП. Однако в некоторых случаях этот документ может быть аннулирован.

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Об этом рассказал руководитель управления персонала штаба командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Роман Горбач в комментарии Military Media Center.

Так, по его словам, эта норма касается военнообязанных граждан, имеющих отсрочку или забронированных от призыва, но получивших повестку.

Горбач объяснил, что таким лицам все равно придется прибыть в ТЦК и СП с документами, подтверждающими бронь или отсрочку. И уже на месте повестка будет аннулирована.

В то же время, он отметил, что граждане, освобожденные от призыва на военную службу, согласно нормам законодательства, должны носить с собой подтверждающие документы.

"И при их предъявлении вручения повестки не будет", — подчеркнул Роман Горбач.

Ранее мы сообщали, что украинцам стоит знать о вручении повесток в сентябре и как будет выглядеть документ.

Напомним, мы писали, какое наказание грозит за отказ от повестки.

Также мы информировали, можно ли считать повестку врученной, если ее получили родственники военнообязанного почтой.