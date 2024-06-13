Мобилизация в Украине — какие госуслуги будут недоступны без военного билета

Обновление военно-учетных данных в ТЦК. Коллаж: Новини.LIVE

Со вступлением в силу нового закона о мобилизации мобилизационные мероприятия в Украине ужесточились. В частности, у военнообязанных мужчин появилось обязательство носить с собой военно-учетные документы, а также обновить свои данные до 16 июля 2024 года. Тех, граждан, которые игнорируют правила военного учета и другие требования, связанные с процессом общей мобилизации в стране, ждут не только наказания, но и ограничения. Так, в частности им могут отказывать в предоставлении госуслуг.

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Об этом заявил министр юстиции Денис Малюска в интервью, опубликованном на YouTube-канале "Це ніхто не буде дивитись".

Министр юстиции Денис Малюска. Скриншот с видео на Youtube

Законно ли отказывать в предоставлении админуслуг из-за отсутствия военного билета

В соответствии с Законом Украины "Об административных услугах", при обращении граждан за предоставлением какой-либо услуги государство вправе выдвигать свои условия для ее предоставления, в частности требовать предъявления военно-учетного документа (военного билета, временного военного удостоверения и т.п.).

По словам министра, обязанность иметь военно-учетный документ позволит украинцам "появляться на радарах государства".

"Это нормальный, правильный, естественный процесс. Процесс продолжается. Я не могу сказать, что мы повсеместно ввели такие механизмы. Но, по моему убеждению, он будет появляться все чаще. Все чаще для предоставления услуг военнообязанным государство будет запрашивать военно-учетный документ", — заверил Денис Малюска.

Для каких услуг потребуются военно-учетные документы

По словам чиновника, масштабную реформу ожидать не стоит, поскольку законодательство уже предусматривает возможность требовать военный билет. Сейчас речь идет о "сотнях, если не тысячах" услуг, при предоставлении которых можно предъявить такое требование. В частности, это касается услуг, необходимых "для хорошей жизни" и личного комфорта военнообязанного.

При этом Малюска подчеркнул, что это не будет касаться критически важных услуг.

"Я убежден, что на определенных услугах мы не будем вводить. Это все, что касается членов семьи военнообязанного, детей военнообязанного. В этом случае государство никаких блоков не будет ставить. Мы достаточно осторожно относимся к оценке, где услуги не критически важны, а где они важны", — отметил глава Минюста.

Ранее мы писали, как получить военный билет в Украине, если не служили в армии.

Напомним, мы информировали, что пять категорий украинцев могут выезжать за границу без военного билета.

Также мы сообщали, когда военный билет может быть признан недействительным.