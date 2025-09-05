Звільнення з лав ЗСУ - звільнення через декретну відпустку

Декрет як привід для звільнення із ЗСУ — що говорить закон
Жінка, яка проходить військову службу, має право на звільнення з лав Збройних сил України під час декретної відпустки. Декретна відпустка може тривати до моменту, коли дитині настане три роки.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Декрет і звільнення жінок із ЗСУ
В українській армії, як відомо, служать не тільки чоловіки, а й жінки.
До юристів звернулася така жінка-військовослужбовиця, яка зараз перебуває у декретній відпустці, самостійно виховуючи сина.
Громадянка поцікавилася, чи має вона право звільнитися з військової служби прямо під час декрету.
"Так, це можливо", — запевнив її адвокат Юрій Айвазян.
Що говорить про права жінок-військовослужбовиць закон
Юрист пояснив, які права у цьому аспекті мають жінки, що проходять військову службу.
"Під час дії воєнного стану мають право звільнитися військовослужбовці-жінки, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а також якщо дитина потребує домашнього догляду тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш як до досягнення нею шестирічного віку", — наголосив Айвазян.
