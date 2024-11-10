Мобілізація в Україні — за яких умов жінки можуть звільнитися зі служби в ЗСУ

За яких умов жінки можуть звільнитися зі служби в армії
Станом на початок січня 2024 року кількість жінок в армії становила майже 70 тисяч. Законодавство України передбачає лише добровільній їх вступ до лав ЗСУ, але й існує питання, як звільнитися зі служби.
Відповідь на це дав "24 Канал".
За яких умов жінки можуть звільнитися з лав ЗСУ
Жінка має право на звільнення зі служби у двох випадках: у зв'язку з вагітністю або ж відпусткою для догляду за дитиною.
Також додатково канал указав, які категорії громадян України не підлягають мобілізації. Зокрема, до них належать:
- дружина, якщо обидва з подружжя є військовослужбовцями і мають дитину до 18 років;
- жінки і чоловіки, які виховують трьох або більше дітей віком до 18 років (за відсутності заборгованості зі сплати аліментів понад три місяці);
- особи, непридатні до служби через стан здоров'я або вік;
- жінки і чоловіки, які є єдиними опікунами дитини до 18 років через смерть, позбавлення батьківських прав другого з батьків, його зникнення безвісти або ув'язнення;
- опікуни та прийомні батьки, що виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років або дорослу дитину з інвалідністю I чи II групи;
- жінки та чоловіки, які доглядають за дитиною до 18 років з тяжкими захворюваннями, такими як ураження нервової системи, онкологічні захворювання, вроджені вади, параліч, психічні розлади, цукровий діабет I типу, важкі ниркові захворювання;
- усиновителі, що опікуються дитиною-сиротою до 18 років;
- особи, у яких чоловік або дружина мають інвалідність I чи II групи, або III групу за певних умов (наприклад, втрати кінцівок, органів, наявності онкологічних захворювань чи психічних розладів);
- ті, у кого один із батьків або батьків чоловіка чи дружини мають інвалідність I чи II групи, якщо немає інших осіб, що можуть забезпечити догляд;
- особи, чиї близькі загинули або зникли безвісти під час АТО чи бойових дій у період воєнного стану;
- громадяни, родичам яких присвоєно звання "Герой України".
Нагадаємо, нещодавно український волонтер Марія Берлінська заявила, що в Україні потрібна мобілізація жінок. Вона переконана, що необхідно підготувати до війни усе суспільство
У понеділок, 4 листопада, її заяву підтримала народний депутат України Мар'яна Безугла. За її словами, мобілізація жінок означатиме меншу мобілізацію чоловіків. Більш того, нардеп заявила, що вона подавала відповідні правки до законів.
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