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За яких умов жінки можуть звільнитися зі служби в армії

10 листопада 2024 05:24
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Мобілізація в Україні — за яких умов жінки можуть звільнитися зі служби в ЗСУ
Жінки в ЗСУ. Фото: "Вечірній Київ"
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Станом на початок січня 2024 року кількість жінок в армії становила майже 70 тисяч. Законодавство України передбачає лише добровільній їх вступ до лав ЗСУ, але й існує питання, як звільнитися зі служби.

Відповідь на це дав "24 Канал".

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Жінка має право на звільнення зі служби у двох випадках: у зв'язку з вагітністю або ж відпусткою для догляду за дитиною.

Також додатково канал указав, які категорії громадян України не підлягають мобілізації. Зокрема, до них належать:

  • дружина, якщо обидва з подружжя є військовослужбовцями і мають дитину до 18 років;
  • жінки і чоловіки, які виховують трьох або більше дітей віком до 18 років (за відсутності заборгованості зі сплати аліментів понад три місяці);
  • особи, непридатні до служби через стан здоров'я або вік;
  • жінки і чоловіки, які є єдиними опікунами дитини до 18 років через смерть, позбавлення батьківських прав другого з батьків, його зникнення безвісти або ув'язнення;
  • опікуни та прийомні батьки, що виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років або дорослу дитину з інвалідністю I чи II групи;
  • жінки та чоловіки, які доглядають за дитиною до 18 років з тяжкими захворюваннями, такими як ураження нервової системи, онкологічні захворювання, вроджені вади, параліч, психічні розлади, цукровий діабет I типу, важкі ниркові захворювання;
  • усиновителі, що опікуються дитиною-сиротою до 18 років;
  • особи, у яких чоловік або дружина мають інвалідність I чи II групи, або III групу за певних умов (наприклад, втрати кінцівок, органів, наявності онкологічних захворювань чи психічних розладів);
  • ті, у кого один із батьків або батьків чоловіка чи дружини мають інвалідність I чи II групи, якщо немає інших осіб, що можуть забезпечити догляд;
  • особи, чиї близькі загинули або зникли безвісти під час АТО чи бойових дій у період воєнного стану;
  • громадяни, родичам яких присвоєно звання "Герой України".

Нагадаємо, нещодавно український волонтер Марія Берлінська заявила, що в Україні потрібна мобілізація жінок. Вона переконана, що необхідно підготувати до війни усе суспільство

У понеділок, 4 листопада, її заяву підтримала народний депутат України Мар'яна Безугла. За її словами, мобілізація жінок означатиме меншу мобілізацію чоловіків. Більш того, нардеп заявила, що вона подавала відповідні правки до законів.

мобілізація війна в Україні армія ЗСУ жінки на війні

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