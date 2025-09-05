Увольнение из рядов ВСУ - увольнение из-за декретного отпуска

Женщины в украинской армии. Фото: "The Village Україна"

Женщина, которая проходит военную службу, имеет право на увольнение из рядов Вооруженных сил Украины во время декретного отпуска. Декретный отпуск может длиться до момента, когда ребенку исполнится три года.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Декрет и увольнение женщин из ВСУ

В украинской армии, как известно, служат не только мужчины, но и женщины.

К юристам обратилась такая женщина-военнослужащая, которая сейчас находится в декретном отпуске, самостоятельно воспитывая сына.

Гражданка поинтересовалась, имеет ли она право уволиться с военной службы прямо во время декрета.

"Да, это возможно", — заверил ее адвокат Юрий Айвазян.

Что говорит о правах женщин-военнослужащих закон

Юрист объяснил, какие права в этом аспекте имеют женщины, проходящие военную службу.

"Во время действия военного положения имеют право уволиться военнослужащие-женщины, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, а также если ребенок нуждается в домашнем уходе продолжительностью, определенной в медицинском заключении, но не более чем до достижения им шестилетнего возраста", — подчеркнул Айвазян.

