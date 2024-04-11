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Демобілізація в Україні — у Міноборони пояснили, чому прибрали з законопроєкту

11 квітня 2024 00:15
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Демобілізація в Україні — у Міноборони пояснили, чому прибрали з законопроєкту
Військові на передовій. Фото: ЗСУ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін заявив, що відомство планує розробити окремий законопроєкт, присвячений демобілізації та ротації військових. У документі намірені врахувати всі потенційні загрози та ризики, що можуть виникнути на передовій.

Про це Дмитро Лазуткін розповів в ефірі телемарафону "Єдині новини" у середу, 10 квітня.

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Виключення демобілізації з законопроєкту 

Представник Міноборони пояснив, що Генштаб є ініціатором виключення питання демобілізації з урядового законопроєкту, оскільки вважає, що це сприяє уникненню "ухвалення поспішних рішень".

"Були побажання від Генерального штабу, який розуміє оперативну ситуацію, загрози та ризики, які стоять перед державою. Ми не можемо зараз ухвалювати поспішні рішення. Зрозуміло, що популістських думок зараз дуже багато. Але треба розуміти, що ескалація російської агресії продовжується", — зазначив Лазуткін.

Він розповів, що Комітет з нацбезпеки дав доручення Міноборони та Генштабу упродовж восьми місяців створити окремий законопроєкт.

"Генеральний штаб, очевидно, володіє повною картиною та повною ситуацією, яка є, та перспективами. Ми маємо відштовхуватися від усіх сценаріїв, у тому числі й не дуже оптимістичних. Зважуються всі моменти, щоби не було такого, що десь буде ослаблення оборони України", — додав речник Міноборони.

Законопроєкт про мобілізацію

Нагадаємо, що Комітет ВР з нацбезпеки, оборони та розвідки в вівторок, 9 квітня, завершив розгляд законопроєкту про мобілізацію. Таким чином в середу, 10 квітня, Верховна Рада розпочала розгляд документа, почавши з відхилених правок. 

Також ми писали, що вже відомі основні положення законопроєкту про мобілізацію. 9 квітня видання "Українська правда" з посиланням на власні джерела повідомила, що з законопроєкту виключили питання демобілізації, його мають винести окремим документом.

Верховна Рада
Міноборони
закон
Україна
документи
законопроєкт
демобілізація

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