Демобилизация в Украине — в Минобороны объяснили, почему убрали из законопроекта

Военные на передовой. Фото: ВСУ

Спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин заявил, что ведомство планирует разработать отдельный законопроект, посвященный демобилизации и ротации военных. В документе намерены учесть все потенциальные угрозы и риски, которые могут возникнуть на передовой.

Об этом Дмитрий Лазуткин рассказал в эфире телемарафона "Єдині новини" в среду, 10 апреля.

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Исключение демобилизации из законопроекта

Представитель Минобороны пояснил, что Генштаб является инициатором исключения вопроса демобилизации из правительственного законопроекта, поскольку считает, что это способствует избеганию "принятия поспешных решений".

"Были пожелания от Генерального штаба, который понимает оперативную ситуацию, стоящие перед государством угрозы и риски. Мы не можем сейчас принимать поспешные решения. Понятно, что популистских мнений сейчас очень много. Но надо понимать, что эскалация российской агрессии продолжается", — отметил Лазуткин.

Он рассказал, что Комитет по нацбезопасности дал поручение Минобороны и Генштабу в течение восьми месяцев создать отдельный законопроект.

"Генеральный штаб, очевидно, обладает полной картиной и полной ситуацией и перспективами. Мы должны отталкиваться от всех сценариев, в том числе и не очень оптимистичных. Взвешиваются все моменты, чтобы не было такого, что где-то будет ослабление обороны Украины", — добавил спикер Минобороны.

Законопроект о мобилизации

Напомним, что Комитет ВР по нацбезопасности, обороне и разведке во вторник, 9 апреля, завершил рассмотрение законопроекта о мобилизации. Таким образом, в среду, 10 апреля, Верховная Рада начала рассмотрение документа, начав с отклоненных правок.

Также мы писали, что уже известны основные положения законопроекта о мобилизации. 9 апреля издание "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники сообщило, что из законопроекта исключили вопрос демобилизации, его должны вынести отдельным документом.