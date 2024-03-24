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Десантно-штурмові війська створили сайт, на якому можна приєднатися в конкретну бригаду

24 березня 2024 17:30
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Десантно-штурмові війська створили сайт, на якому можна приєднатися в конкретну бригаду
Десантно-штурмові війська. Фото: godshv.mil.gov.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Десантно-штурмові війська Збройних Сил України створили новий сайт. На ньому можна подати заявку на службу в конкретну бригаду.

Про це йдеться на сайті ДШВ ЗСУ.

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Новий сайт ДШВ

"Десантно-штурмові війська запрошують до своїх лав сміливих і рішучих та шукають фахівців різних напрямків", — зазначили в ДШВ.

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Сайт ДШВ ЗСУ. Фото: скриншот

Кандидатам потрібно заповнити анкету та написати, до якої бригади вони хочуть долучитися. Також для цього потрібно зазначити свій вік, стать, сімейний стан, освіту, професію.

Крім того, є низка запитань, пов’язаних із військовим обліком, військовою службою і бажаною військовою спеціальністю.

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Сайт ДШВ ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Україні триває загальна мобілізація і діють загальні правила призову. Тому інформація про зміну сімейного стану має бути подана до ТЦК.

Також твердження, що ТЦК спеціально мобілізують більшість сільського населення на відміну від міського, не є правдивими. Потрапити до лав ЗСУ мають однакові шанси усі.

війна
ЗСУ
українці
Україна
мобілізація

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