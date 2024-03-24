Десантно-штурмові війська створили сайт, на якому можна приєднатися в конкретну бригаду
Десантно-штурмові війська Збройних Сил України створили новий сайт. На ньому можна подати заявку на службу в конкретну бригаду.
Про це йдеться на сайті ДШВ ЗСУ.
Новий сайт ДШВ
"Десантно-штурмові війська запрошують до своїх лав сміливих і рішучих та шукають фахівців різних напрямків", — зазначили в ДШВ.
Кандидатам потрібно заповнити анкету та написати, до якої бригади вони хочуть долучитися. Також для цього потрібно зазначити свій вік, стать, сімейний стан, освіту, професію.
Крім того, є низка запитань, пов’язаних із військовим обліком, військовою службою і бажаною військовою спеціальністю.
Нагадаємо, в Україні триває загальна мобілізація і діють загальні правила призову. Тому інформація про зміну сімейного стану має бути подана до ТЦК.
Також твердження, що ТЦК спеціально мобілізують більшість сільського населення на відміну від міського, не є правдивими. Потрапити до лав ЗСУ мають однакові шанси усі.
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