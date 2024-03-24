Десантно-штурмовые войска создали сайт, на котором можно присоединиться в конкретную бригаду
Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины создали новый сайт. На нем можно подать заявку на службу в конкретную бригаду.
Об этом говорится на сайте ДШВ ВСУ.
Новый сайт ДШВ
"Десантно-штурмовые войска приглашают в свои ряды смелых и решительных и ищут специалистов разных направлений", — отметили в ДШВ.
Кандидатам нужно заполнить анкету и написать, к какой бригаде они хотят присоединиться. Также для этого нужно указать свой возраст, пол, семейное положение, образование, профессию.
Кроме того, есть ряд вопросов, связанных с военным учетом, военной службой и военной специальностью.
Напомним, в Украине продолжается всеобщая мобилизация и действуют общие правила призыва. Поэтому информация об изменении семейного положения должна быть подана в ТЦК.
Также утверждение, что ТЦК специально мобилизуют большинство сельского населения в отличие от городского, не правдивы. Попасть в ряды ВСУ имеют одинаковые шансы все.
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