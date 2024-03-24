Десантно-штурмовые войска создали сайт, на котором можно присоединиться в конкретную бригаду

Десантно-штурмовые войска. Фото: godshv.mil.gov.ua

Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины создали новый сайт. На нем можно подать заявку на службу в конкретную бригаду.

Об этом говорится на сайте ДШВ ВСУ.

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Новый сайт ДШВ

"Десантно-штурмовые войска приглашают в свои ряды смелых и решительных и ищут специалистов разных направлений", — отметили в ДШВ.

Сайт ДШВ ВСУ. Фото: скриншот

Кандидатам нужно заполнить анкету и написать, к какой бригаде они хотят присоединиться. Также для этого нужно указать свой возраст, пол, семейное положение, образование, профессию.

Кроме того, есть ряд вопросов, связанных с военным учетом, военной службой и военной специальностью.

Сайт ДШВ ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, в Украине продолжается всеобщая мобилизация и действуют общие правила призыва. Поэтому информация об изменении семейного положения должна быть подана в ТЦК.

Также утверждение, что ТЦК специально мобилизуют большинство сельского населения в отличие от городского, не правдивы. Попасть в ряды ВСУ имеют одинаковые шансы все.