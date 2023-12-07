Дикий розповів, в якому місті України найповільніші темпи мобілізації
Київ на першому місці серед міст України в антирейтингу щодо мобілізації. Наразі українська столиця продовжує бути оазою для ухилянтів.
Про це розповів колишній командир батальйону "Айдар" Євген Дикий в ефірі Новини.LIVE.
Мобілізація в Україні
За словами Дикого, столиця має припинити бути оазою для ухилянтів.
"Я ходжу вулицями Києва і бачу цю недомобілізацію у вигляді величезної кількості молодих чоловіків явно призовного віку в спортивній формі, деякі з качалок йдуть", — сказав він.
Водночас, за словами військового, 50-річні чоловіки рештки свого здоров'я добивають в окопах.
"Якщо ми це не переломимо, війна покотиться в інший бік", — додав Дикий.
Нагадаємо, що військовий експерт, екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий розповів, скільки українців необхідно мобілізувати у 2024 році.
Крім того, певний відсоток військовозобов'язаних чоловіків продовжує шукати різні способи для того, щоб уникнути військової служби. Саме тому ТЦК боротимуться з тими, хто зловживає бронюванням або відстрочкою від мобілізації.
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