Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Дикий розповів, в якому місті України найповільніші темпи мобілізації arrow

Дикий розповів, в якому місті України найповільніші темпи мобілізації

7 грудня 2023 10:05
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Дикий розповів, в якому місті України найповільніші темпи мобілізації
Військовозобов'язаному чоловіку принесли повістку. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Київ на першому місці серед міст України в антирейтингу щодо мобілізації. Наразі українська столиця продовжує бути оазою для ухилянтів.

Про це розповів колишній командир батальйону "Айдар" Євген Дикий в ефірі Новини.LIVE.

Читайте також:

Мобілізація в Україні

За словами Дикого, столиця має припинити бути оазою для ухилянтів.

"Я ходжу вулицями Києва і бачу цю недомобілізацію у вигляді величезної кількості молодих чоловіків явно призовного віку в спортивній формі, деякі з качалок йдуть", — сказав він. 

Водночас, за словами військового, 50-річні чоловіки рештки свого здоров'я добивають в окопах.

"Якщо ми це не переломимо, війна покотиться в інший бік", — додав Дикий.

Нагадаємо, що військовий експерт, екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий розповів, скільки українців необхідно мобілізувати у 2024 році.

Крім того, певний відсоток військовозобов'язаних чоловіків продовжує шукати різні способи для того, щоб уникнути військової служби. Саме тому ТЦК боротимуться з тими, хто зловживає бронюванням або відстрочкою від мобілізації. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

04:10 Закінчиться все, як почалось, — боєць "Азову" спрогнозував кінець війни

13:47 Екскомандир Азову відповів на вимогу Безуглої щодо відставки Залужного

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

06:15 Мобілізація триває — з якими хворобами суглобів та хребта не можуть призвати на службу

Токсичний для друзів, непотрібний для країни: що відчуває військовий ЗСУ, який повернувся додому - 80x80

Токсичний для друзів, непотрібний для країни: що відчуває військовий ЗСУ, який повернувся додому

05:58 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 грудня: повний список

19:44 Що робити, якщо вам виписують повістку прямо в маршрутці — поради українцям

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

20:55 До ТЦК прибуває лише 10% оповіщених — в одній з областей посилять мобілізацію

18:51 Військове командування вимагає по 20 тисяч мобілізованих щомісяця, — нардепка

Актуальне по темі