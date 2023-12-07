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Дикий рассказал, в каком городе Украины самые медленные темпы мобилизации

7 декабря 2023 10:05
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Дикий рассказал, в каком городе Украины самые медленные темпы мобилизации
Военнообязанному мужчине принесли повестку. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Киев на первом месте среди городов Украины в антирейтинге по мобилизации. Сейчас украинская столица продолжает быть оазисом для уклонистов.

Об этом рассказал бывший командир батальона "Айдар" Евгений Дикий в эфире Новини.LIVE.

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По словам Дикого, столица должна перестать быть оазисом для уклонистов.

"Я хожу по улицам Киева и вижу эту недомобилизацию в виде огромного количества молодых мужчин явно призывного возраста в спортивной форме, некоторые идут из качалок", — сказал он.

В то же время, по словам военного, 50-летние мужчины остатки своего здоровья добивают в окопах.

"Если мы это не переломим, война покатится в другую сторону", — добавил Дикий.

Напомним, что военный эксперт, экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий рассказал, сколько украинцев необходимо мобилизовать в 2024 году.

Кроме того, определенный процент военнообязанных мужчин продолжает искать разные способы во избежание военной службы. Именно поэтому ТЦК будут бороться со злоупотреблением бронированием или отсрочкой от мобилизации.

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