Дикий рассказал, в каком городе Украины самые медленные темпы мобилизации
Киев на первом месте среди городов Украины в антирейтинге по мобилизации. Сейчас украинская столица продолжает быть оазисом для уклонистов.
Об этом рассказал бывший командир батальона "Айдар" Евгений Дикий в эфире Новини.LIVE.
Мобилизация в Украине
По словам Дикого, столица должна перестать быть оазисом для уклонистов.
"Я хожу по улицам Киева и вижу эту недомобилизацию в виде огромного количества молодых мужчин явно призывного возраста в спортивной форме, некоторые идут из качалок", — сказал он.
В то же время, по словам военного, 50-летние мужчины остатки своего здоровья добивают в окопах.
"Если мы это не переломим, война покатится в другую сторону", — добавил Дикий.
Напомним, что военный эксперт, экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий рассказал, сколько украинцев необходимо мобилизовать в 2024 году.
Кроме того, определенный процент военнообязанных мужчин продолжает искать разные способы во избежание военной службы. Именно поэтому ТЦК будут бороться со злоупотреблением бронированием или отсрочкой от мобилизации.
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