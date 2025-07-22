Відстрочка для багатодітного батька - документи для відстрочки

Багатодітна українська сім’я. Фото: svitogliad.com

Якщо у багатодітного батька одна чи кілька дітей народжені не у шлюбі, це не стане на заваді оформленню відстрочки від мобілізації. Але через цей факт процес оформлення буде трохи довшим, до того ж доведеться надати ще один важливий документ.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Відстрочка для багатодітних

Багатодітні батьки мають право на відстрочку від мобілізації, але якщо не усі неповнолітні діти народжені в актуальному шлюбі, процес оформлення відстрочки може мати певні ускладення.

До юристів звернувся громадянин, у якого одна із трьох дітей була народжена не у офіційному шлюбі.

Чоловік поцікавився, які документи потрібні для оформлення відстрочки у такій ситуації, зокрема, чи достатньо буде договору про проживання дитини з матір’ю та факту утримання (виплати аліментів).

"Так, цього цілком достатньо задля підтвердження утримання дитини", — підкреслив у відповіді громадянину адвокат Юрій Айвазян.

Які ще документи потрібні

Юрист пояснив, які документи потрібно надати в ТЦК, крім договору про проживання дитини.

"Вам необхідно буде надати свідоцтво про шлюб, Ваш ВОД, паспорт та РНОКПП", — підкреслив Айвазян.

Якщо усі ці документи будуть надані, то ТЦК зобов’язаний буде оформити відстрочку від мобілізації.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, коли для оформлення відстрочки багатодітному батьку не потрібен договір з ексдружиною.

Додамо, ми повідомляли про те, чи звільнять від мобілізації чоловіка, який виховує нерідних дітей.