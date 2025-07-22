Отсрочка для многодетного отца - документы для отсрочки

Дети в гражданском браке — как многодетному оформить отсрочку
Если у многодетного отца один или несколько детей рождены не в браке, это не помешает оформлению отсрочки от мобилизации. Но из-за этого факта процесс оформления будет немного длиннее, к тому же придется предоставить еще один важный документ.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Отсрочка для многодетных
Многодетные родители имеют право на отсрочку от мобилизации, но если не все несовершеннолетние дети рождены в актуальном браке, процесс оформления отсрочки может иметь определенные осложнения.
К юристам обратился гражданин, у которого один из трех детей был рожден не в официальном браке.
Мужчина поинтересовался, какие документы нужны для оформления отсрочки в такой ситуации, в частности, достаточно ли будет договора о проживании ребенка с матерью и факта содержания (выплаты алиментов).
"Да, этого вполне достаточно для подтверждения содержания ребенка", — подчеркнул в ответе гражданину адвокат Юрий Айвазян.
Какие еще документы нужны
Юрист объяснил, какие документы нужно предоставить в ТЦК, кроме договора о проживании ребенка.
"Вам необходимо будет предоставить свидетельство о браке, Ваш ВОД, паспорт и РНУКПП", — подчеркнул Айвазян.
Если все эти документы будут предоставлены, то ТЦК обязан будет оформить отсрочку от мобилизации.
Напомним, мы ранее писали о том, когда для оформления отсрочки многодетному отцу не нужен договор с экс-супругой.
Добавим, мы сообщали о том, освободят ли от мобилизации мужчину, который воспитывает неродных детей.
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