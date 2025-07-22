Отсрочка для многодетного отца - документы для отсрочки

Многодетная украинская семья. Фото: svitogliad.com

Если у многодетного отца один или несколько детей рождены не в браке, это не помешает оформлению отсрочки от мобилизации. Но из-за этого факта процесс оформления будет немного длиннее, к тому же придется предоставить еще один важный документ.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Отсрочка для многодетных

Многодетные родители имеют право на отсрочку от мобилизации, но если не все несовершеннолетние дети рождены в актуальном браке, процесс оформления отсрочки может иметь определенные осложнения.

К юристам обратился гражданин, у которого один из трех детей был рожден не в официальном браке.

Мужчина поинтересовался, какие документы нужны для оформления отсрочки в такой ситуации, в частности, достаточно ли будет договора о проживании ребенка с матерью и факта содержания (выплаты алиментов).

"Да, этого вполне достаточно для подтверждения содержания ребенка", — подчеркнул в ответе гражданину адвокат Юрий Айвазян.

Какие еще документы нужны

Юрист объяснил, какие документы нужно предоставить в ТЦК, кроме договора о проживании ребенка.

"Вам необходимо будет предоставить свидетельство о браке, Ваш ВОД, паспорт и РНУКПП", — подчеркнул Айвазян.

Если все эти документы будут предоставлены, то ТЦК обязан будет оформить отсрочку от мобилизации.

Напомним, мы ранее писали о том, когда для оформления отсрочки многодетному отцу не нужен договор с экс-супругой.

Добавим, мы сообщали о том, освободят ли от мобилизации мужчину, который воспитывает неродных детей.