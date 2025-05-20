Відстрочка від мобілізації - відстрочка для багатодітного батька, якщо діти за кордоном

Багатодітна сім’я. Фото: "Тернопільська правда"

Багатодітний батько має право оформити відстрочку від мобілізації навіть тоді, коли усі його неповнолітні діти перебувають за кордоном як біженці. Головне — мати документи, які підтверджують статус багатодітності.

Про це на порталі "Юристи.UA" написала адвокатка Ірина Мамай.

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Відстрочка для багатодітних батьків

В Україні продовжується процес загальної мобілізації військовозобов’язаного населення.

Цей процес розпочався 24 лютого 2022 року після запровадження на усій території країни воєнного стану.

Низка категорій військовозобов’язаних має право на оформлення відстрочки від мобілізації — зокрема, це можуть зробити багатодітні батьки.

Багатодітними вважаються ті батьки, які мають трьох чи більше неповнолітніх дітей.

Чи надається відстрочка, якщо діти за межами України

До юристів звернувся громадянин,який поцікавився, чи може він оформити відстрочку як багатодітний батько, якщо усі його діти перебувають зараз за межами України як тимчасові біженці.

Адвокатка Ірина Мамай наголосила у відповіді, що такий варіант оформлення відстрочки є цілком реальним.

"Так, ви можете оформити відстрочку", — пояснила громадянину Мамай.

У подібній ситуації важлива наявність документів, які підтверджують факт наявності відповідної кількості неповнолітніх дітей.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, коли договір з ексдружиною не потрібен багатодітному батьку для оформлення відстрочки.

Додамо, ми повідомляли про те, чи має право на відстрочку громадянин, який виховує і утримує нерідних дітей.