Відстрочка для батька дитини з інвалідністю - розлучення і відстрочка

Батько і дитина, яка має інвалідність. Фото: Depositphotos

Чоловік, який виховує дитину з інвалідністю, має право на відстрочку від мобілізації. Це право він не втрачає навіть після розлучення з матір’ю дитини, якщо дитина залишається жити з матір’ю.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

Відстрочка для догляду за дитиною з інвалідністю

В Україні продовжується процес загальної мобілізації військовозобов’язаних громадян, оголошений після початку повномасштабної російсько-української війни.

Частина громадян має право на відстрочку від мобілізації.

До юристів звернувся громадянин, який виховує дитину з інвалідністю. Чоловік пояснив, що розлучився із матір’ю дитини, з якою і проживає неповнолітня особа.

Громадянин поцікавився, чи вплине розлучення та наступний його шлюб на оформлення відстрочки.

"Ні, не повинно вплинути", — запевнив у відповіді громадянину адвокат Юрій Айвазян.

Чи впливає розлучення на відстрочку

Інший юрист, Владислав Дерій, підтвердив — ні розлучення з матір’ю дитини, ні факт проживання дитини з матір’ю після розлучення батьків не повинні вплинути на можливість оформлення відстрочки.

"Ваша підстава для відстрочки — пункт 5 частини 1 статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", згідно з яким не підлягають мобілізації жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років", — зазначив Дерій.

Головне, підкреслив юрист, надати до ТЦК правильний набір документів — зокрема, свідоцтво дитини про народження та документ про інвалідність.

