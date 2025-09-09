Відстрочка батькам дітей з інвалідністю - документи для оформлення відстрочки

Громадянин в ТЦК пише заяву. Фото: "Суспільне"

Якщо у військовозобов’язаного громадянина є дитина з інвалідністю, він має право на відстрочку від мобілізації. Це право він зберігає навіть після того, як дитині виповниться 18 років.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

Реклама

Читайте також:

Відстрочка батьку повнолітньої дитини

В Україні продовжується процес загальної мобілізації військовозобов’язаного населення.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи має він право на відстрочку, якщо на його утриманні перебуває дитина з інвалідністю.

Чоловік уточнив, що дитині вже виповнилося 18 років, тобто вона є повнолітньою.

Юрист Владислав Дерій у відповіді запевнив, що відстрочка у такій ситуації має бути надана.

Список документів

Щодо того, які документи потрібно надати співробітникам ТЦК, Дерій наголосив, що це цілий пакет документів.

Крім заяви, громадянин повинен принести самостійно чи надіслати поштою наступні документи:

свій військово-обліковий документ;

свідоцтво про народження дитини;

документ про інвалідність дитини (посвідчення, довідка про пільги чи стан здоров’я тощо).

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи впливає на відстрочку батька-одинака наявність дитини у виші.

Додамо, ми повідомляли про те, чи дає це право на відстрочку троє дітей від різних жінок.