Мобілізація в Україні 2024 — для двох категорій чоловіків скасували ВЛК

Українські військовозобов'язані уточнюють військово-облікові дані. Фото: ЖОТЦК та СП/Facebook

Кожен військовозобов'язаний чоловік повинен пройти військово-лікарську комісію, яка встановлює придатність до військової служби й вирішує, чи дозволяє здоров'я громадянина перебувати у лавах Збройних сил. Проте, законом передбачено дві категорії, які звільнені від проходження ВЛК.

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Це передбачено постановою Кабінету Міністрів України №675 від 7 червня 2024 року. Кого саме стосується, ділимося далі в матеріалі.

Кому не потрібно проходити ВЛК — перша категорії

Так, відповідно до нової норми, звільняються від проходження військово-лікарської комісії усі українські призовники віком до 25 років.

Таке рішення було прийняте, щоб знизити навантаження на медичні установи, які виконують функції ВЛК.

Тож, чоловіки до 25 років під час воєнного стану в країні направлятимуться на ВЛК для проходження медичного обстеження виключно у випадку їх прийняття на військову службу у добровільному порядку.

Призовник проходить медичну комісію. Фото: ЖОТЦК та СП/Facebook

Хто з чоловіків в Україні може не проходити ВЛК — друга категорія

Також направлення на медогляд не передбачається у зв’язку з бронюванням та відстрочкою. Таким чином, якщо чоловік був заброньований підприємством, установою, організацією або має офіційні підстави для відстрочки підтверджені документально, то звільняється від ВЛК.

Раніше ми повідомляли, як військовозобов'язані чоловіки можуть оскаржити рішення військово-лікарської комісії.

Нагадаємо, ми писали, хто не зобов'язаний повторно проходити ВЛК.

Також ми інформували, чи прийдуть у Резерв+ електронні повістки та направлення на ВЛК.