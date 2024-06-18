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Для двух категорий военнообязанных отменили ВВК — кого касаются изменения

18 июня 2024 18:40
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация в Украине 2024 — для двух категорий мужчин отменили ВВК
Украинские военнообязанные уточняют военно-учетные данные. Фото: ЖОТЦК и СП/Facebook
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Каждый военнообязанный мужчина должен пройти военно-врачебную комиссию, которая устанавливает пригодность к военной службе и решает, позволяет ли здоровье гражданина находиться в рядах Вооруженных Сил. Однако законом предусмотрены две категории, которые освобождены от прохождения ВВК.

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Это предусмотрено постановлением Кабинета Министров Украины от 7 июня 2024 года №675. Кого же касается, делимся далее в материале.

Кому не нужно проходить ВВК — первая категория 

Так, согласно новой норме, освобождаются от прохождения военно-врачебной комиссии все украинские призывники в возрасте до 25 лет.

Такое решение было принято, чтобы снизить нагрузку на медицинские учреждения, выполняющие функции ВВК.

Мужчины до 25 лет во время военного положения в стране будут направляться на ВВК для прохождения медицинского обследования исключительно в случае их принятия на военную службу в добровольном порядке.

 

Украинцев ждут новые наказания за отказ проходить ВЛК — что известно
Призывник проходит медицинскую комиссию. Фото: ЖОТЦК и СП/Facebook

Кто из мужчин в Украине может не проходить ВВК — вторая категория

Также направление на медосмотр не предусматривается в связи с бронированием и отсрочкой. Таким образом, если мужчина был забронирован предприятием, учреждением, организацией или имеет официальные основания для отсрочки, подтвержденные документально, то освобождается от ВВК.

Ранее мы сообщали, как военнообязанные мужчины могут оспорить решение военно-врачебной комиссии.

Напомним, мы писали, кто не обязан повторно проходить ВВК.

Также мы информировали, придут ли в Резерв+ электронные повестки и направления на ВВК.

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