Повторна ВЛК в Україні — кого з чоловіків з інвалідністю визнаватимуть придатним

Військовозобов'язаний проходить військово-лікарську комісію. Фото: УНІАН

Як відомо, з моменту набуття чинності закону про мобілізацію, усі чоловіки, які мають статус "обмежено придатний" або отримали ступінь інвалідності після 24 лютого 2022 року, зобов'язані повторно пройти військово-лікарську комісію, щоб підтвердити чи спростувати раніше отримані висновки.

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Кого стосується норма, кого можуть визнати придатним до військової служби та які є нюанси, розповіла адвокатка Олена Воронкова в коментарі РБК-Україна.

Кого стосується норма перегляду інвалідності

Як підкреслила правозахисниця, норма стосується усіх чоловіків віком від 25 до 50 років, яким після 24 лютого 2022 року вперше встановлено інвалідність II та III груп.

Якщо інвалідність такої особи не буде підтверджена комісією після переогляду, її можуть визнати придатною до військової служби.

Хто не зобов'язаний повторно проходити ВЛК

Нове правило не стосується тих чоловіків, кому інвалідність II та III груп встановлено:

у порядку підвищення/зменшення групи інвалідності;

через наслідки захворювань, поранень, одержаних під час захисту Вітчизни;

через відсутність кінцівки, кистей, стоп, одного з парних органів;

через наявність онкологічного захворювання;

через інтелектуальні порушення;

через психічні розлади;

через церебральний параліч або інші паралітичні синдроми.

Також повторно військово-лікарську комісію не треба проходити тим, хто має інвалідність з дитинства.

Військовозобов'язаний чоловік проходить ВЛК. Фото: armyinform.com.ua

Кого ще можуть визнати придатним до військової служби

Як підкреслила Олена Воронкова, з набранням чинності нових законів та постанов, проходження військово-лікарської комісії стало набагато жорсткішим. Зокрема оновлено розклад хвороб, який можна знайти у положенні №402 Міністерства оборони.

"Вже неодноразово виявляли, що за будь-якого натяку на невідповідність діагнозу чи альтернативного трактування діагнозу особу автоматично визнають "придатною" до проходження військової служби", — каже адвокатка.

Також вона додала, оскільки в Україні більше не існує такого статусу як "обмежено придатний", певний відсоток осіб, які наразі є непридатними до військової служби, можуть бути визнані придатними, але з обмеженнями через стан здоров'я.

Водночас, зазначила вона, нова норма унеможливлює корупцію.

"Якщо подивитись на формулювання, з яким переогляд вводять у дію, можемо побачити, що його проводять не тільки з метою збільшення військовозобов'язаних, а й з метою перевірки органів і посадових осіб, які проводять ці огляди", — пояснює правознавиця.

Раніше ми писали, що деяких чоловіків в Україні звільнили від проходження ВЛК.

Нагадаємо, ми інформували, як можна оскаржити рішення ВЛК.

Також ми повідомляли, чи прийдуть у Резерв+ електронні повістки та направлення на ВЛК.