До 1 грудня школи та університети мають передати до ТЦК списки 17-річних учнів — що це означає

Співробітники ТЦК перевіряють списки призовників. Фото: ukrinform.ua

Школи та університети зобов'язані щорічно до 1 грудня надавати до ТЦК списки учнів, яким виповнилося 17 років. Ці юнаки класифікуються як допризовники та підлягають реєстрації у військовому обліку.

Про це повідомила адвокат Марина Бекало.

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Юрист пояснила, що допризовники — це молоді люди, які мають бути зареєстровані у призовних дільницях на рік, коли їм виповнюється 17 років. Вони одержують військово-облікові документи, що підтверджують їхню реєстрацію.

Також Марина Бекало роз'яснила, що навчальні заклади, де числяться такі юнаки, надають у ТЦК СП список громадян, які підлягають включенню до призовних ділянок.

Вона також зазначила, що окрім освітніх установ, списки призовників, військовозобов'язаних та резервістів до зазначеної дати мають надавати усі роботодавці, державні та місцеві органи влади, підприємства, установи та організації.

Нагадаємо, що у Волинській області суд покарав студента, який отримав повістку, який відмовився від мобілізації. За це молодик заплатить понад 52 тис. грн штрафу.

Крім того, у Мукачеві чоловік втік із міського ТЦК СП прямо через вікно на другому поверсі. Тим часом у Верховній Раді пропонують зобов'язати українців, засуджених за вчинення кримінального правопорушення, вставати на військовий облік. У тому числі йдеться про позбавлених та обмежених у свободі та звільнених від покарання.