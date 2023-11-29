До 1 декабря школы и университеты должны передать в ТЦК списки 17-летних учеников — что это значит

Сотрудники ТЦК проверяют списки призывников. Фото: ukrinform.ua

Школы и университеты обязаны ежегодно до 1 декабря предоставлять в ТЦК списки учащихся, которым исполнилось 17 лет. Эти юноши классифицируются как допризывники и подлежат регистрации в военном учете.

Об этом сообщила адвокат Марина Бекало.

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Юрист объяснила, что допризывники — это молодые люди, которые должны быть зарегистрированы в призывных участках в год, когда им исполняется 17 лет. Они получают военно-учетные документы, подтверждающие их регистрацию.

Также Марина Бекало разъяснила, что учебные заведения, где числятся такие юноши, предоставляют в ТЦК СП список граждан, подлежащих включению в призывные участки.

Она также отметила, что помимо образовательных учреждений, списки призывников, военнообязанных и резервистов до указанной даты должны предоставлять все работодатели, государственные и местные органы власти, предприятия, учреждения и организации.

Напомним, что в Волынской области суд наказал получившего повестку студента, который отказался от мобилизации. За это молодой человек заплатит более 52 тыс. грн штрафа.

Кроме того, в Мукачево мужчина сбежал из городского ТЦК СП прямо через окно на втором этаже. А тем временем в Верховной Раде предлагают обязать украинцев, осужденных за совершение уголовного правонарушения, вставать на военный учет. В том числе речь идет о лишенных и ограниченных в свободе и освобожденных от наказания.