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До 1 декабря школы и университеты должны передать в ТЦК списки 17-летних учеников — что это значит

29 ноября 2023 12:26
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор
До 1 декабря школы и университеты должны передать в ТЦК списки 17-летних учеников — что это значит
Сотрудники ТЦК проверяют списки призывников. Фото: ukrinform.ua
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор

Школы и университеты обязаны ежегодно до 1 декабря предоставлять в ТЦК списки учащихся, которым исполнилось 17 лет. Эти юноши классифицируются как допризывники и подлежат регистрации в военном учете.

Об этом сообщила адвокат Марина Бекало.

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Юрист объяснила, что допризывники — это молодые люди, которые должны быть зарегистрированы в призывных участках в год, когда им исполняется 17 лет. Они получают военно-учетные документы, подтверждающие их регистрацию.

Также Марина Бекало разъяснила, что учебные заведения, где числятся такие юноши, предоставляют в ТЦК СП список граждан, подлежащих включению в призывные участки. 

Она также отметила, что помимо образовательных учреждений, списки призывников, военнообязанных и резервистов до указанной даты должны предоставлять все работодатели, государственные и местные органы власти, предприятия, учреждения и организации.

Напомним, что в Волынской области суд наказал получившего повестку студента, который отказался от мобилизации. За это молодой человек заплатит более 52 тыс. грн штрафа.

Кроме того, в Мукачево мужчина сбежал из городского ТЦК СП прямо через окно на втором этаже. А тем временем в Верховной Раде предлагают обязать украинцев, осужденных за совершение уголовного правонарушения, вставать на военный учет. В том числе речь идет о лишенных и ограниченных в свободе и освобожденных от наказания.

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