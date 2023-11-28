Верховная Рада хочет поставить на военный учет осужденных украинцев — детали
Верховная Рада предлагает обязать украинцев, осужденных за совершение уголовного правонарушения, вставать на военный учет. В том числе речь идет о лишенных и ограниченных в свободе и освобожденных от наказания.
Об этом сообщает Страна.ua.
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Сообщается, что это также может затронуть и украинцев, которые до обретения гражданства прошли военную службу в других странах.
Более того, новым законопроектом хотят обязать военнообязанных иметь при себе военно-учетные документы, которые нужно будет предъявлять по требованию сотрудников ТЦК. Пока такие полномочия имеют только правоохранительные органы — полиция, СБУ и т.д.
Также отмечается, что уточняются обязанности местных властей, предприятий, учреждений и организаций по содействию мобилизации. А право утверждать Порядок организации призыва будет передан от военных в Кабинет министров Украины.
Напомним, что ранее юристы разъяснили возможности призыва осужденных мужчин на войну. Также правители рассказали об основаниях для увольнения срочника со службы по семейным обстоятельствам.
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