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Верховная Рада хочет поставить на военный учет осужденных украинцев — детали

28 ноября 2023 20:23
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Верховная Рада хочет поставить на военный учет осужденных украинцев — детали
Осужденные во Львовском СИЗО. Иллюстративное фото: УНИАН
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Верховная Рада предлагает обязать украинцев, осужденных за совершение уголовного правонарушения, вставать на военный учет. В том числе речь идет о лишенных и ограниченных в свободе и освобожденных от наказания.

Об этом сообщает Страна.ua.

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Сообщается, что это также может затронуть и украинцев, которые до обретения гражданства прошли военную службу в других странах.

Более того, новым законопроектом хотят обязать военнообязанных иметь при себе военно-учетные документы, которые нужно будет предъявлять по требованию сотрудников ТЦК. Пока такие полномочия имеют только правоохранительные органы — полиция, СБУ и т.д.

Также отмечается, что уточняются обязанности местных властей, предприятий, учреждений и организаций по содействию мобилизации. А право утверждать Порядок организации призыва будет передан от военных в Кабинет министров Украины.

Напомним, что ранее юристы разъяснили возможности призыва осужденных мужчин на войну. Также правители рассказали об основаниях для увольнения срочника со службы по семейным обстоятельствам.

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