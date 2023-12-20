До 80 тисяч ухилянтів опиняться у війську — ветеран АТО вказав на рішення

Призовники ЗСУ на плацу. Ілюстративне фото: Мінфін

На працівників ТЦК СП переклали питання, за яке відповідають депутати. Оскільки в Україні діє законодавство мирного часу, це дає можливість ухилятися від служби в армії, через що воєнкоми починають проводити свою чинну політику.

Про це заявив екскомандир батальйону "Айдар" Євген Дикий в інтерв'ю виданню "Фокус".

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Вирішення питання мобілізації

"ТЦК зараз поставлені в досить дурну ситуацію, коли в Україні діє законодавство, фактично притаманне законодавству мирного часу. Завдяки цьому є безліч варіантів для ухилення від мобілізації, а з ТЦК вимагають результат", — сказав ексвійськовий.

Він додав, що саме через це у ТЦК починаються рейди по спортзалах або нічних клубах, а також починаються насильницькі затягування в призовний пункт. Це, за його словами, "самогубство" в плані довіри армії.

"Коли людину витягують з маршрутки та забирають в ТЦК, то це вже майже викрадення і такі випадки треба припиняти й карати дуже жорстко. Таким чином вдається тільки мобілізувати кілька людей, а ненависть до армії зароджується у багатьох", — зазначив Дикий.

Колишній військовий заявив, що воєнкоми чинять так через постійний тиск з вимогою "зверху" поліпшити показники мобілізації. На його думку, Верховній Раді потрібно прийняти два закони — про граничний термін військової служби навіть під час війни, та кримінальне покарання за ухилення від військового обліку.

Ба більше, він вказав, що парламенті йде робота над скасуванням відстрочки від військової служби по другій вищій освіті. Каже: це найпопулярніша лазівка для ухилення від призову.

"Скасування відстрочки для отримання другої вищої освіти здатне збільшити мобілізаційний ресурс до 80 тисяч осіб. Оскільки це люди з першою вищою освітою, то їх можна відразу відправляти на 3-4-місячні курси лейтенантів, щоб вони згодом очолювали відділення і взводи", — роз'яснив своє бачення Дикий.

Нагадаємо, що раніше Герой України, майор ЗСУ Кирило Верес жорстко розкритикував роботу ТЦК СП, оскільки такі вчинки відлякують людей від довіри українській армії, та додав, що чинні армійці теж розлючені такими діями.

Також Президент України Володимир Зеленський на підсумковій пресконференції заявив, що ніколи не підпише закон про мобілізацію жінок на фронт.