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До 80 тысяч уклонистов окажутся в армии — ветеран АТО указал на решения

20 декабря 2023 23:59
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
До 80 тысяч уклонистов окажутся в армии — ветеран АТО указал на решения
Призывники ВСУ на плацу. Иллюстративное фото: Минфин
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

На работников ТЦК СП переложили вопрос, за который отвечают депутаты. Поскольку в Украине действует законодательство мирного времени, это позволяет уклоняться от службы в армии, из-за чего военкомы начинают проводить свою действующую политику.

Об этом заявил экс-командир батальона "Айдар" Евгений Дикий в интервью изданию "Фокус ".

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Решение вопроса мобилизации

"ТЦК сейчас поставлены в довольно дурацкую ситуацию, когда в Украине действует законодательство, фактически присущее законодательству мирного времени. Благодаря этому есть множество вариантов для уклонения от мобилизации, а с ТЦК требуют результат", — сказал экс-военный.

Он добавил, что именно поэтому в ТЦК начинаются рейды по спортзалам или ночным клубам, а также начинаются насильственные затягивания в призывной пункт. Это, по его словам, самоубийство в плане доверия армии.

"Когда человека вытягивают из маршрутки и забирают в ТЦК, то это уже почти похищение, и такие случаи нужно прекращать и наказывать очень жестко. Таким образом удается только мобилизовать несколько человек, а ненависть к армии зарождается у многих", — отметил Дикий.

Бывший военный заявил, что военкомы поступают так из-за постоянного давления с требованием "сверху" улучшить показатели мобилизации. По его мнению, Верховной Раде нужно принять два закона — о предельном сроке военной службы даже во время войны и уголовное наказание за уклонение от военного учета.

Более того, он указал, что в парламенте идет работа над отменой отсрочки от военной службы по второму высшему образованию. Говорит: это самая популярная лазейка для уклонения от призыва.

"Отмена отсрочки для получения второго высшего образования способна увеличить мобилизационный ресурс до 80 тысяч человек. Поскольку это люди с первым высшим образованием, то их можно сразу отправлять на 3-4-месячные курсы лейтенантов, чтобы они впоследствии возглавляли отделения и взводы", — разъяснил свою позицию Дикий.

Напомним, что ранее Герой Украины, майор ВСУ Кирилл Верес подверг жесткой критике работу ТЦК СП, поскольку такие поступки отпугивают людей от доверия к украинской армии, и добавил, что действующие армейцы тоже разгневаны такими действиями.

Также Президент Украины Владимир Зеленский на итоговой пресс-конференции заявил, что никогда не подпишет закон о мобилизации женщин на фронт.

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