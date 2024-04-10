До чого готуватися українським чоловікам за кордоном — остаточна редакція закону про мобілізацію

Народні депутати у сесійній залі ВРУ. Фото: Telegram/Верховна Рада України

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки підготував фінальний варіант мобілізаційного законопроєкту до другого читання. У документ додані норми, що стосуються українських чоловіків, які нині перебувають за кордоном.

Остаточну редакцію законопроекту про мобілізацію оприлюднив у своєму Telegram нардеп Данило Гетманцев.

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Оновлення персональних даних. У разі ухвалення закону чоловікам не знадобиться повертатися в Україну для оновлення військово-облікових даних. Зробите це можна буде дистанційно — за допомогою електронної пошти, телефонного дзвінка або електронного кабінету.

Військовий квиток — завжди з собою. Законопроєкт передбачає, що кожен чоловік в Україні від 18 до 60 років повинен завжди носити з собою військовий квиток і пред'являти його на вимогу правоохоронців, працівників ТЦК та прикордонників.

Скриншот з остаточної редакції законопроекту про мобілізацію

Також військовий квиток вимагатимуть під час оформлення консульських послуг, наприклад, закордонного паспорту. Документ перевірятимуть, зокрема, у 18-річних українців. Тобто тим юнакам, які виїхали з України до цього віку, потрібно буде повернутися додому та стати на облік до ТЦК, щоб мати можливість оформляти українські документи за кордоном.

Скриншот з остаточної редакції законопроекту про мобілізацію

Нагадаємо, 9 квітня стали відомі основні положення закопроєкту про мобілізацію, за який народні депутати можуть проголосувати найближчими днями.

До слова, юрист пояснив вірогідність звільнення працівника, який виїхав за кордон по броні.