До чого готуватися українським чоловікам за кордоном — остаточна редакція закону про мобілізацію
Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки підготував фінальний варіант мобілізаційного законопроєкту до другого читання. У документ додані норми, що стосуються українських чоловіків, які нині перебувають за кордоном.
Остаточну редакцію законопроекту про мобілізацію оприлюднив у своєму Telegram нардеп Данило Гетманцев.
Нововведення для чоловіків за кордоном, які запрацюють у разі схвального голосування
Оновлення персональних даних. У разі ухвалення закону чоловікам не знадобиться повертатися в Україну для оновлення військово-облікових даних. Зробите це можна буде дистанційно — за допомогою електронної пошти, телефонного дзвінка або електронного кабінету.
Військовий квиток — завжди з собою. Законопроєкт передбачає, що кожен чоловік в Україні від 18 до 60 років повинен завжди носити з собою військовий квиток і пред'являти його на вимогу правоохоронців, працівників ТЦК та прикордонників.
Також військовий квиток вимагатимуть під час оформлення консульських послуг, наприклад, закордонного паспорту. Документ перевірятимуть, зокрема, у 18-річних українців. Тобто тим юнакам, які виїхали з України до цього віку, потрібно буде повернутися додому та стати на облік до ТЦК, щоб мати можливість оформляти українські документи за кордоном.
Нагадаємо, 9 квітня стали відомі основні положення закопроєкту про мобілізацію, за який народні депутати можуть проголосувати найближчими днями.
До слова, юрист пояснив вірогідність звільнення працівника, який виїхав за кордон по броні.
Читайте Новини.LIVE!