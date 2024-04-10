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К чему готовиться украинским мужчинам за границей — окончательная редакция закона о мобилизации

10 апреля 2024 00:54
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
К чему готовиться украинским мужчинам за границей — окончательная редакция закона о мобилизации
Народные депутаты в сессионном зале ВРУ. Фото: Telegram/Верховна Рада Украины
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки подготовил финальный вариант мобилизационного законопроекта для голосования во втором чтении. В документ добавлены нормы, касающиеся украинских мужчин, находящихся за границей.

Окончательную редакцию законопроекта о мобилизации опубликовал в своем Telegram нардеп Даниил Гетманцев.

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Обновление персональных данных. Если закон примут — мужчинам не придется возвращаться в Украину для обновления военно-учетных данных. Сделать это можно будет дистанционно – с помощью электронной почты, телефонного звонка или электронного кабинета.

Военный билет – всегда с собой. Законопроект предусматривает, что каждый мужчина в Украине от 18 до 60 лет должен всегда носить с собой военный билет и предъявлять его по требованию правоохранителей, работников ТЦК и пограничников.

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Скриншот из окончательной редакции законопроекта о мобилизации

Также военный билет потребуют при оформлении консульских услуг, например, загранпаспорта. Документ будут проверять, в частности, у 18-летних украинцев. То есть, тем юношам, которые выехали из Украины до этого возраста, нужно будет вернуться домой и стать на учет в ТЦК, чтобы иметь возможность оформлять украинские документы за рубежом.

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Скриншот из окончательной редакции законопроекта о мобилизации

Напомним, 9 апреля стали известны основные положения законопроекта о мобилизации, за который народные депутаты могут проголосовать в ближайшие дни.

К слову, юрист объяснил вероятность увольнения работника, выехавшего за границу по броне.

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