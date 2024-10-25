Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Термін дії відстрочок спливає — коли звертатися за продовженням arrow

Термін дії відстрочок спливає — коли звертатися за продовженням

25 жовтня 2024 21:43
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор
Мобілізація в Україні 2024 — коли звертатися за продовженням відстрочки до ТЦК
Військовозобов'язаний в територіальному центрі комплектування. Фото: ВОТЦК та СП/Facebook
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор

В Україні навіть під час дії воєнного стану та загальної мобілізації певні категорії військовозобов'язаних чоловіків мають право оформити відстрочку від призову на військову службу. Однак строк дії відстрочки обмежений. Після закінчення терміну особі необхідно її продовжити. 

Коли саме військовозобов'язаним українцям необхідно звернутися за продовженням відстрочки, пояснив адвокат Дмитро Дончак.  

Читайте також:

Так, правозахисник нагадав, що відповідно до встановлених норм в Україні відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації надається на строк дії відповідних законних підстав, але не більш як на строк проведення мобілізації, встановлений Указом Президента України.

Своєю чергою, строк проведення мобілізації залежить від строку дії воєнного стану на території України. Указами Президента строк дії воєнного стану кожного разу продовжується на три місяці.

Згідно з останнім Указом Президента України № 469/2024 строк дії воєнного стану в Україні продовжили з 12 серпня 2024 року строком на 90 діб, тобто до 9 листопада 2024 року. Саме тому відстрочка має кінцевий термін дії 9 листопада 2024 року.

Коли саме подавати документи для продовження відстрочки

Дмитро Дончак підкреслив, що відповідь на це питання у п. 60 Постанови КМУ № 560. Як пояснює адвокат, за кілька днів до закінчення дії воєнного стану президент видасть новий указ, яким продовжить цей строк. Саме коли цей указ буде видано, тоді можна подавати заяву до ТЦК та СП на продовження відстрочки. 

 

Коли саме подавати документи для продовження відстрочки
Військовозобов'язаний у територіальному центрі комплектування. Фото: ЛОТЦК та СП/Facebook

Заява та пакет документів для продовження відстрочки 

За словами правознавця, документи потрібно подавати такі ж, як і попереднього разу. Але час від часу переглядати додаток №5 пункт 13 Постанови КМУ № 560, щоб упевнитися, що змін не відбулося, поки діяла відстрочка.

"Так само слід пам'ятати, що заяву необхідно подавати тільки за шаблоном, розміщеним в додатку №4 постанови КМУ № 560, і останні зміни там були внесені також 16 серпня", — пояснив Дмитро Дончак.

Раніше ми писали, без якого документа українських студентів можуть мобілізувати.

Нагадаємо, ми повідомляли, коли проходити ВЛК при оформленні відстрочки.

Також ми інформували, з якими травмами тимчасово не мобілізують до ЗСУ.

ТЦК та СП військовозобов'язані відстрочка мобілізація воєнний стан

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

22:41 Готуйтеся до небезпеки — прогноз погоди в Харкові на вихідні

22:30 На Одещині військовий зберігав набої вдома — що вирішив суд

22:21 Наслідки влучання БпЛА у багатоповерхівку в Києві — жахливі кадри

22:00 В Києві евакуюють мешканців багатоповерхівки, в яку влучив дрон

21:43 Термін дії відстрочок спливає — коли звертатися за продовженням

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити - 80x80

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити

21:40 Зеленський анонсував виплати для підтримки кожного українця

21:28 Вибух у Києві — Кличко повідомив про пожежу у багатоповерхівці

21:13 Чоловік отримав відмову у відстрочці від ТЦК та звернувся до суду

Text

21:07 Нардеп назвав, через що в Україні підвищиться показник ВВП

21:03 На Київщині працює ППО — що відомо

22:41 Готуйтеся до небезпеки — прогноз погоди в Харкові на вихідні

22:30 На Одещині військовий зберігав набої вдома — що вирішив суд

22:21 Наслідки влучання БпЛА у багатоповерхівку в Києві — жахливі кадри

22:00 В Києві евакуюють мешканців багатоповерхівки, в яку влучив дрон

21:43 Термін дії відстрочок спливає — коли звертатися за продовженням

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити - 80x80

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити

21:40 Зеленський анонсував виплати для підтримки кожного українця

21:28 Вибух у Києві — Кличко повідомив про пожежу у багатоповерхівці

21:13 Чоловік отримав відмову у відстрочці від ТЦК та звернувся до суду

21:03 На Київщині працює ППО — що відомо

20:47 Шість керівників прокуратур подали у відставку — Костін

17:44 Космічно дорогі овочі — що в Одесі думають про ціну на картоплю

14:45 Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

Новина з відео

06:27 Радять купувати генератори та паливо — до чого готуватися взимку

24 жовтня 2024

19:34 Безоплатна медицина для військових та їх сімей — проєкт в Одесі

Новина з відео

06:16 Повернення до ядерного статусу — чи може Україна створити свою зброю

23 жовтня 2024

21:13 Вибори в Молдові та їхні наслідки для України — що непокоїть одеситів

06:40 Ціни за 1 кг чормету наприкінці жовтня — скільки коштує металобрухт в Україні

06:30 В Україні продовжують рости ціни на соняшник — скільки коштують зернові у жовтні

22 жовтня 2024

18:22 Їсти смачно та корисно — реформа харчування у школах Одещини

06:40 В Україні зростають ціни на золото — ціна дорогоцінних металів у жовтні

Text

21:07 Нардеп назвав, через що в Україні підвищиться показник ВВП

Text

19:46 Експерт заявив про критичний брак фахівців-комунальників

Text

17:56 Сирський розкрив правду про бої на Курщині — ефір Вечір.LIVE

Text

16:57 Нардеп різко висловився щодо реформи МСЕК

Text

13:59 Кремінь пояснив, які штрафи чекають на порушників мовного закону

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити - 80x80

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити

Text

13:20 Зеленський зробив різку заяву про ООН — ефір День.LIVE

Text

13:01 Кремінь пояснив, як каратимуть порушників мовного закону

Text

11:25 Кремінь пояснив, чому радіодиктант читає найкращий тандем

Text

08:04 За кого у США голосуватимуть на виборах — результати опитування

Text

08:00 Зеленський озвучив новий план посилення України — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 На чому правильно смажити яйця, щоб не нашкодити здоров'ю

08:00 Українцям виплатять по 10,8 тис. грн у жовтні — деталі

14 жовтня 2024

19:10 Нардеп назвав кількість українців, які досі не оновили свої дані в ТЦК

15 жовтня 2024

07:21 ВЛК визнала призовника придатним, але суд не погодився — у чому причина

19 жовтня 2024

06:25Повістку не дають, а вантажать в бусик — що робити з такою поведінкою ТЦК

17 жовтня 2024

05:19 Змія винагородить сильних та мудрих — що принесе 2025 рік всім знакам Зодіаку

24 жовтня 2024
Новина з відео

08:30 Кого з чоловіків не мають права мобілізувати примусово — пояснюють юристи

12 жовтня 2024

16:12 Штраф за відсутність військового квитка — яку суму стягують

18 жовтня 2024
Новина з фото

22:33 Чим підживити квітку різдвяник у листопаді, щоб вона розквітнула в грудні

15 жовтня 2024

09:55 Заміна "старих" доларів на "нові" — які купюри не підлягають обміну в Україні