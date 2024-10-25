Мобілізація в Україні 2024 — коли звертатися за продовженням відстрочки до ТЦК

Військовозобов'язаний в територіальному центрі комплектування. Фото: ВОТЦК та СП/Facebook

В Україні навіть під час дії воєнного стану та загальної мобілізації певні категорії військовозобов'язаних чоловіків мають право оформити відстрочку від призову на військову службу. Однак строк дії відстрочки обмежений. Після закінчення терміну особі необхідно її продовжити.

Коли саме військовозобов'язаним українцям необхідно звернутися за продовженням відстрочки, пояснив адвокат Дмитро Дончак.

Читайте також:

Так, правозахисник нагадав, що відповідно до встановлених норм в Україні відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації надається на строк дії відповідних законних підстав, але не більш як на строк проведення мобілізації, встановлений Указом Президента України.

Своєю чергою, строк проведення мобілізації залежить від строку дії воєнного стану на території України. Указами Президента строк дії воєнного стану кожного разу продовжується на три місяці.

Згідно з останнім Указом Президента України № 469/2024 строк дії воєнного стану в Україні продовжили з 12 серпня 2024 року строком на 90 діб, тобто до 9 листопада 2024 року. Саме тому відстрочка має кінцевий термін дії 9 листопада 2024 року.

Коли саме подавати документи для продовження відстрочки

Дмитро Дончак підкреслив, що відповідь на це питання у п. 60 Постанови КМУ № 560. Як пояснює адвокат, за кілька днів до закінчення дії воєнного стану президент видасть новий указ, яким продовжить цей строк. Саме коли цей указ буде видано, тоді можна подавати заяву до ТЦК та СП на продовження відстрочки.

Військовозобов'язаний у територіальному центрі комплектування. Фото: ЛОТЦК та СП/Facebook

Заява та пакет документів для продовження відстрочки

За словами правознавця, документи потрібно подавати такі ж, як і попереднього разу. Але час від часу переглядати додаток №5 пункт 13 Постанови КМУ № 560, щоб упевнитися, що змін не відбулося, поки діяла відстрочка.

"Так само слід пам'ятати, що заяву необхідно подавати тільки за шаблоном, розміщеним в додатку №4 постанови КМУ № 560, і останні зміни там були внесені також 16 серпня", — пояснив Дмитро Дончак.

Раніше ми писали, без якого документа українських студентів можуть мобілізувати.

Нагадаємо, ми повідомляли, коли проходити ВЛК при оформленні відстрочки.

Також ми інформували, з якими травмами тимчасово не мобілізують до ЗСУ.