Мобилизация в Украине — до какой даты продлится

Сотрудники ТЦК на улицах города. Фото: из открытых источников

В Украине уже более 2,5 лет продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Президент Владимир Зеленский последний раз подписал законы о продлении их срока еще в начале августа, в связи с этим у украинцев возникает вопрос, до какой даты будет длится мобилизация.

Ответ на это пишет издание " 24 канал".

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Когда будет прекращена мобилизация в Украине

Отметим, что согласно закону №11434 срок проведения общей мобилизации в Украине продлен с 12 августа 2024 года еще на 90 дней, а именно — до 9 ноября. Это было уже двенадцатое продление срока действия закона с момента, когда началась полномасштабная война.

В связи с тем, что Российская Федерация продолжает воевать против Украины и пытается захватить наши территории, военное положение и всеобщую мобилизацию, скорее всего, скоро продолжат. В таком случае продление снова будет на 90 дней, то есть до 7 февраля 2025 года. Поэтому в ближайшей перспективе прекращение мобилизации не предполагается.

Напомним, что военные эксперты Владислав Селезнев и Петр Черник объяснили, как может измениться мобилизация в ближайшее время. Они считают, что деятельность территориальных центров комплектования, скорее всего, активизируется.

Также мы писали, что в Украине даже во время военного положения и общей мобилизации определенные категории военнообязанных мужчин имеют право оформить отсрочку от призыва на военную службу. Однако срок действия отсрочки ограничен. По истечении срока лицу необходимо его продлить.