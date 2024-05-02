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До реєстру військовозобовʼязаних внесуть дані жінок

2 травня 2024 16:10
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Бригадир Софія
редактор
До реєстру військовозобовʼязаних внесуть дані жінок
Українські військові. Фото: АрміяInform
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

В Україні дані як жінок, так і чоловіків будуть включені до єдиного державного реєстру військовозобов’язаних. Після цього відбудеться перевірка, чи має громадянин статус призовника, військовозобов’язаного або резервіста.

Про це розповіла адвокат Марія Левченко.

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Дані жінок будуть включені до реєстру військовозобов'язаних

Нещодавно президент підписав законопроєкт, який вносить зміни до процесу формування цього реєстру, що викликало занепокоєння серед українців щодо включення жінок до нього. Згідно з новим законом №3549, який був підписаний 2 квітня і раніше мав номер законопроєкту №10062, у реєстр будуть вноситися дані всіх громадян України віком від 17 до 60 років без уточнення статі, що означає включення і чоловіків, і жінок.

Закон про єдиний державний реєстр військовозобов’язаних діє з 2017 року, і відповідно до статті 13, інформація про осіб, які не є призовниками, військовозобов’язаними або резервістами, має бути видалена з реєстру. Таким чином, дані з податкової, міграційної служби та інших джерел будуть зіставлені, і якщо особа не має відповідного статусу, її дані будуть вилучені.

Якщо жінка не має статусу військовозобов’язаної, призовника або резервіста, її дані також будуть видалені з реєстру. Левченко закликає не піддаватися на міфи, які поширюються в суспільстві.

Нагадаємо, в Україні почав працювати державний реєстр військовозобов'язаних та призовників "Оберіг". Його створення полягає в повній цифровізації процесів.

Раніше ми писали, що у е-кабінет можна буде зайти з будь-якого пристрою та подати дані у ТЦК та СП. Крім того, українці зможуть дізнатися, чи є про них інформація в реєстрі "Оберіг".

Україна
жінки
реєстр
війна в Україні
ТЦК та СП
військовозобов'язані

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