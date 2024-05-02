До реєстру військовозобовʼязаних внесуть дані жінок
В Україні дані як жінок, так і чоловіків будуть включені до єдиного державного реєстру військовозобов’язаних. Після цього відбудеться перевірка, чи має громадянин статус призовника, військовозобов’язаного або резервіста.
Про це розповіла адвокат Марія Левченко.
Дані жінок будуть включені до реєстру військовозобов'язаних
Нещодавно президент підписав законопроєкт, який вносить зміни до процесу формування цього реєстру, що викликало занепокоєння серед українців щодо включення жінок до нього. Згідно з новим законом №3549, який був підписаний 2 квітня і раніше мав номер законопроєкту №10062, у реєстр будуть вноситися дані всіх громадян України віком від 17 до 60 років без уточнення статі, що означає включення і чоловіків, і жінок.
Закон про єдиний державний реєстр військовозобов’язаних діє з 2017 року, і відповідно до статті 13, інформація про осіб, які не є призовниками, військовозобов’язаними або резервістами, має бути видалена з реєстру. Таким чином, дані з податкової, міграційної служби та інших джерел будуть зіставлені, і якщо особа не має відповідного статусу, її дані будуть вилучені.
Якщо жінка не має статусу військовозобов’язаної, призовника або резервіста, її дані також будуть видалені з реєстру. Левченко закликає не піддаватися на міфи, які поширюються в суспільстві.
Нагадаємо, в Україні почав працювати державний реєстр військовозобов'язаних та призовників "Оберіг". Його створення полягає в повній цифровізації процесів.
Раніше ми писали, що у е-кабінет можна буде зайти з будь-якого пристрою та подати дані у ТЦК та СП. Крім того, українці зможуть дізнатися, чи є про них інформація в реєстрі "Оберіг".
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