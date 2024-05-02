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В реестр военнообязанных внесут данные женщин

2 мая 2024 16:10
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Бригадир София
редактор
В реестр военнообязанных внесут данные женщин
Украинские военные. Фото: АрмияInform
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В Украине данные как женщин, так и мужчин будут включены в единый государственный реестр военнообязанных. После этого состоится проверка, имеет ли гражданин статус призывника, военнообязанного или резервиста.

Об этом рассказала адвокат Мария Левченко.

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Данные женщин будут включены в реестр военнообязанных

Недавно президент подписал законопроект, который вносит изменения в процесс формирования этого реестра, что вызвало беспокойство среди украинцев по поводу включения женщин в него. Согласно новому закону №3549, который был подписан 2 апреля и ранее имел номер законопроекта №10062, в реестр будут вноситься данные всех граждан Украины в возрасте от 17 до 60 лет без уточнения пола, что означает включение мужчин и женщин.

Закон о едином государственном реестре военнообязанных действует с 2017 года, и в соответствии со статьей 13, информация о лицах, не являющихся призывниками, военнообязанными или резервистами, должна быть удалена из реестра. Таким образом, данные из налоговой, миграционной службы и других источников будут сопоставлены, и если лицо не имеет соответствующего статуса, его данные будут изъяты.

Если женщина не имеет статуса военнообязанного, призывника или резервиста, ее данные также будут удалены из реестра. Левченко призывает не поддаваться мифам, которые распространяются в обществе.

Напомним, в Украине начал работать государственный реестр военнообязанных и призывников "Оберіг". Его создание заключается в полной цифровизации процессов.

Ранее мы писали, что в е-кабинет можно будет зайти с любого устройства и предоставить данные в ТЦК и СП. Кроме того, украинцы смогут узнать, есть ли о них информация в реестре "Оберіг".

Украина
женщины
реестр
война в Украине
ТЦК и СП
военнообязанные

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