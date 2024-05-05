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До ЗСУ можуть мобілізувати інфікованих вірусом імунодефіциту людини, але є нюанси — закон

5 травня 2024 11:15
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
До ЗСУ можуть мобілізувати інфікованих вірусом імунодефіциту людини, але є нюанси — закон
Працівники ТЦК перевіряють документи в чоловіка. Ілюстративне фото: УНІАН
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Міноборони затвердило перелік захворювань, за якими визначається придатність до військової служби. Відтепер в армію можуть призвати інфікованих вірусом імунодефіциту людини, але є нюанси.

Про це йдеться в наказі Міноборони

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Придатними є люди, в яких хвороба, зумовлена ВІЛ (стабільна) або безсимптомне носійство, з імунною компенсацією.

Також придатними до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК, ВННЗ, навчальних центрах, закладах, медичних підрозділах, логістиці, зв'язку, кооперативного забезпечення та охорони, якщо хвороба, зумовлена ВІЛ, з імунною субкомпенсацією.

Непридатними рахуються лише ті, у кого ВІЛ прогресує.

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Стаття 5 в наказі Міноборони. Фото: скриншот

Нагадаємо, згідно з оновленим наказом Міноборони України про проходження військово-лікарської експертизи, військовозобов'язані, які мають певні види новоутворень, у тому числі злоякісних, придатні до служби. 

Також українців із алкогольною та наркозалежністю можуть мобілізувати. Відповідні зміни прописані у "Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України". Але люди з такими залежностями будуть служити в тилу, а не на передовій. 

Міноборони
українці
хвороба
Україна
мобілізація

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