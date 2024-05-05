До ЗСУ можуть мобілізувати інфікованих вірусом імунодефіциту людини, але є нюанси — закон

Працівники ТЦК перевіряють документи в чоловіка. Ілюстративне фото: УНІАН

Міноборони затвердило перелік захворювань, за якими визначається придатність до військової служби. Відтепер в армію можуть призвати інфікованих вірусом імунодефіциту людини, але є нюанси.

Про це йдеться в наказі Міноборони.

Читайте також:

Мобілізація інфікованих вірусом імунодефіциту людини

Придатними є люди, в яких хвороба, зумовлена ВІЛ (стабільна) або безсимптомне носійство, з імунною компенсацією.

Також придатними до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК, ВННЗ, навчальних центрах, закладах, медичних підрозділах, логістиці, зв'язку, кооперативного забезпечення та охорони, якщо хвороба, зумовлена ВІЛ, з імунною субкомпенсацією.

Непридатними рахуються лише ті, у кого ВІЛ прогресує.

Стаття 5 в наказі Міноборони. Фото: скриншот

Нагадаємо, згідно з оновленим наказом Міноборони України про проходження військово-лікарської експертизи, військовозобов'язані, які мають певні види новоутворень, у тому числі злоякісних, придатні до служби.

Також українців із алкогольною та наркозалежністю можуть мобілізувати. Відповідні зміни прописані у "Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України". Але люди з такими залежностями будуть служити в тилу, а не на передовій.