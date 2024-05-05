Мобілізація алкозалежних та наркоманів до армії

Чоловік проходить медкомісію. Фото ілюстративне: РБК-Україна

Українців із алкогольною та наркозалежністю можуть мобілізувати. Відповідні зміни прописані у "Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України". Але люди з такими залежностями будуть служити в тилу, а не на передовій.

Про це у суботу, 4 травня, в ефірі телеканалу "Київ 24" розповів виконавчий директор української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко.

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На думку Павліченко, нові правила проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) є за що критикувати. Йдеться про мобілізацію людей, які зловживають алкогольними напоями, наркотиками, але їх хвороба наразі у легкій формі.

"Особи з різними видами залежностей визнаються придатними або тимчасово придатними за цією класифікаціюєю. Їх швидше за все будуть скеровувати до небойвих підрозділів. Це служба тилу, забезпечення логістичної допомоги та навіть медична допомога", — сказав правозахисник.

Нагадаємо, Міноборони оголосило про суттєві зміни в процедурі визначення придатності громадян до військової служби. За новими правилами, члени ВЛК втрачають право ухвалювати рішення на власний розсуд щодо придатності осіб до військової служби.

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