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В ВСУ могут мобилизовать инфицированных вирусом иммунодефицита человека, но есть нюансы — закон

5 мая 2024 11:15
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В ВСУ могут мобилизовать инфицированных вирусом иммунодефицита человека, но есть нюансы — закон
Работники ТЦК проверяют документы у мужчины. Иллюстративное фото: УНИАН
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Минобороны утвердило перечень заболеваний, по которым определяется пригодность к военной службе. Отныне в армию могут призвать инфицированных вирусом иммунодефицита человека, но есть нюансы.

Об этом говорится в приказе Минобороны.

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Пригодными являются люди, у которых болезнь, обусловленная ВИЧ (стабильная) или бессимптомное носительство, с иммунной компенсацией.

Также пригодны к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК, ВУЗах, учебных центрах, заведениях, медицинских подразделениях, логистике, связи, кооперативного обеспечения и охраны, если болезнь, обусловленная ВИЧ, с иммунной субкомпенсацией.

Непригодными считаются только те, у кого ВИЧ прогрессирует.

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Статья 5 в приказе Минобороны. Фото: скриншот

Напомним, согласно обновленному приказу Минобороны Украины о прохождении военно-врачебной экспертизы, военнообязанные, имеющие определенные виды новообразований, в том числе злокачественные, пригодны к службе.

Также украинцев с алкогольной и наркозависимостью могут мобилизовать. Соответствующие изменения прописаны в "Положении о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины". Но люди с такими зависимостями будут служить в тылу, а не на передовой.

Минобороны
украинцы
болезнь
Украина
мобилизация

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