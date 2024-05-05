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З якими пухлинами мобілізують до ЗСУ — перелік хвороб

5 травня 2024 08:20
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
З якими онкологічними хворобами можуть мобілізувати до ЗСУ
Чоловік проходить військово-лікарську комісію. Фото ілюстративне: prozoro.net.ua
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Згідно з оновленим наказом Міноборони України про проходження військово-лікарської експертизи, військовозобов'язані, які мають певні види новоутворень, у тому числі злоякісних, придатні до служби. 

Відповідна інформація є у "Положенні про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України".

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У наказі МОУ вказано, з якими новоутвореннями і після яких операцій на пухлинах чоловіка можуть призвати до армії. Тож, укрїнець вважається придатним до служби: 

  • після радикального хірургічного лікування первинної пухлини (дозволяється несення служби у ТЦК, підрозділах тилу);
  • з раком нижньої губи, раком шкіри (дозволяється несення служби у ТЦК, підрозділах тилу);
  • у разі повільно прогресуючих і не прогресуючих з помірними та незначними порушеннями функціями кровотворної системи і нечастими загостреннями (дозволяється несення служби у ТЦК, підрозділах тилу);
  • із захворюваннями у фазі тривалої стійкої ремісії після проведеного специфічного лікування (повністю придатні до служби).
    список пухлин, з якими можуть призвати до армії
    Скриншот з наказу МОУ 

З якими пухлинами НЕ придатні до служби:

  • первинні (вторинні) за наявності віддалених метастазів і неможливості радикального хірургічного лікування;
  • зі швидко та повільно прогресуючими, зі значними змінами у складі крові і періодичними загостреннями;

Також ми повідомляли, що мобілізації підлягають українці із алкогольною та наркозалежністю. Раніше Міноборони оголосили про суттєві зміни в процедурі визначення придатності громадян до військової служби. 

ЗСУ
хвороба
мобілізація
ТЦК та СП
онкозахворювання

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