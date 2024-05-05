З якими онкологічними хворобами можуть мобілізувати до ЗСУ

З якими пухлинами мобілізують до ЗСУ — перелік хвороб
Згідно з оновленим наказом Міноборони України про проходження військово-лікарської експертизи, військовозобов'язані, які мають певні види новоутворень, у тому числі злоякісних, придатні до служби.
Відповідна інформація є у "Положенні про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України".
Можуть забрати до війська навіть зі злоякісними пухлинами
У наказі МОУ вказано, з якими новоутвореннями і після яких операцій на пухлинах чоловіка можуть призвати до армії. Тож, укрїнець вважається придатним до служби:
- після радикального хірургічного лікування первинної пухлини (дозволяється несення служби у ТЦК, підрозділах тилу);
- з раком нижньої губи, раком шкіри (дозволяється несення служби у ТЦК, підрозділах тилу);
- у разі повільно прогресуючих і не прогресуючих з помірними та незначними порушеннями функціями кровотворної системи і нечастими загостреннями (дозволяється несення служби у ТЦК, підрозділах тилу);
- із захворюваннями у фазі тривалої стійкої ремісії після проведеного специфічного лікування (повністю придатні до служби).
З якими пухлинами НЕ придатні до служби:
- первинні (вторинні) за наявності віддалених метастазів і неможливості радикального хірургічного лікування;
- зі швидко та повільно прогресуючими, зі значними змінами у складі крові і періодичними загостреннями;
Також ми повідомляли, що мобілізації підлягають українці із алкогольною та наркозалежністю. Раніше Міноборони оголосили про суттєві зміни в процедурі визначення придатності громадян до військової служби.
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