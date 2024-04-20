Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Добровольцы могут получить отсрочку — что трактует новый закон о мобилизации arrow

Добровольцы могут получить отсрочку — что трактует новый закон о мобилизации

20 апреля 2024 21:32
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Добровольцы могут получить отсрочку — что трактует новый закон о мобилизации
Украинские военные. Фото: Генштаб
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Согласно новым правилам мобилизации, уклонение от призыва в Украине стало невозможным для мужчин. Однако существует возможность получить отсрочку на два месяца.

Об этом стало известно из текста закона о мобилизации.

Читайте также:

Отсрочка для добровольцев

Недавно Верховная Рада приняла закон, вводящий значительные штрафы для избегающих службы. Закон также требует, чтобы все мужчины в возрасте от 25 до 60 лет стали на военный учет в течение двух месяцев с момента вступления закона в силу. В случае невыполнения этого требования их будет разыскивать полиция.

Мужчинам призывного возраста теперь нужно всегда иметь при себе документы военного учета, которые могут спрашивать не только сотрудники ТЦК и полиция, но и пограничники.

Также стоит отметить, что для регистрации в военном учете в скором времени не будет необходимости лично посещать Территориальные центры комплектования. Это можно будет сделать через специальное мобильное приложение, которое сейчас разрабатывается. Мужчины, которые обратятся в ТЦК добровольно, получат двухмесячную отсрочку для решения личных вопросов и подготовки.

Повестки будут отправляться по почте, и в случае отказа от подтверждения получения или если почтальоны не смогут доставить повестку, ТЦК может обратиться в суд. Гражданину, уклоняющемуся от призыва, может быть запрещено пользоваться личным транспортом до конца мобилизации. В то же время чиновники и чиновники среднего уровня не подпадают под действие закона о мобилизации. От военной службы освобождаются:

  • чиновники категории "А";
  • председатели областных и районных советов;
  • сельские, поселковые и городские головы;
  • а также 50% чиновников категории "Б" и представителей органов местного самоуправления.

Напомним, в новом законопроекте о мобилизации в Украине есть положение о возможности изъятия транспортных средств у владельцев, имеющих более одного авто.

Ранее мы писали, кто из украинцев потерял отсрочку от мобилизации по новому закону

закон
украинцы
Украина
военное положение
мобилизация
военнообязанные
добровольцы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

16 апреля 2024

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

9 апреля 2024
Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

16 апреля 2024

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

19 апреля 2024

13:46 Народный синоптик Наталья Диденко предупредила о заморозках — когда ситуация улучшится