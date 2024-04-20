Добровольцы могут получить отсрочку — что трактует новый закон о мобилизации

Украинские военные. Фото: Генштаб

Согласно новым правилам мобилизации, уклонение от призыва в Украине стало невозможным для мужчин. Однако существует возможность получить отсрочку на два месяца.

Об этом стало известно из текста закона о мобилизации.

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Отсрочка для добровольцев

Недавно Верховная Рада приняла закон, вводящий значительные штрафы для избегающих службы. Закон также требует, чтобы все мужчины в возрасте от 25 до 60 лет стали на военный учет в течение двух месяцев с момента вступления закона в силу. В случае невыполнения этого требования их будет разыскивать полиция.

Мужчинам призывного возраста теперь нужно всегда иметь при себе документы военного учета, которые могут спрашивать не только сотрудники ТЦК и полиция, но и пограничники.

Также стоит отметить, что для регистрации в военном учете в скором времени не будет необходимости лично посещать Территориальные центры комплектования. Это можно будет сделать через специальное мобильное приложение, которое сейчас разрабатывается. Мужчины, которые обратятся в ТЦК добровольно, получат двухмесячную отсрочку для решения личных вопросов и подготовки.

Повестки будут отправляться по почте, и в случае отказа от подтверждения получения или если почтальоны не смогут доставить повестку, ТЦК может обратиться в суд. Гражданину, уклоняющемуся от призыва, может быть запрещено пользоваться личным транспортом до конца мобилизации. В то же время чиновники и чиновники среднего уровня не подпадают под действие закона о мобилизации. От военной службы освобождаются:

чиновники категории "А";

председатели областных и районных советов;

сельские, поселковые и городские головы;

а также 50% чиновников категории "Б" и представителей органов местного самоуправления.

Напомним, в новом законопроекте о мобилизации в Украине есть положение о возможности изъятия транспортных средств у владельцев, имеющих более одного авто.

Ранее мы писали, кто из украинцев потерял отсрочку от мобилизации по новому закону