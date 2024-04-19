Мобілізація авто під час війни — яка процедура передачі авто та які права є у власників

Військовий перевіряє документи. Фото: УНІАН

У новому законопроєкті про мобілізацію в Україні є положення про можливість вилучення транспортних засобів у власників, які мають більше одного авто. Це викликало обговорення серед громадськості, тому адвокат Сергій Савинський роз’яснив, як саме буде проходити мобілізація авто.

Про це повідомляє видання Новини Pro у п'ятницю, 19 квітня.

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Чи є законним вилучення авто під час воєнного стану

Адвокат розповів, що вилучення є законним під час воєнного стану для задоволення потреб армії, і це підтверджено Конституцією та іншими законами.

"Чи законно? Так, в умовах воєнного стану може бути обмежене право власності, це гарантовано Конституцією, Конвенцією ЄСПЛ тощо", — заявив Савінський.

Механізм вилучення авто

Він також зазначив, що існує встановлений механізм для вилучення авто, який передбачає попередню оплату за вилучене майно.

Працівники ТЦК для того, щоб вилучити авто, зобов'язані:

скласти акт про вилучення;

оплатити людині вартість вилученого майна (наприклад, коли є великий ризик, що воно буде знищене);

вилучити транспортний засіб.

Щоб процес був законним, необхідно дотримуватися певних процедур, включаючи уповноваження особи, яка проводить вилучення, та передплату. Оцінка вартості авто проводиться згідно з чинним законодавством, і якщо власник не згоден з оцінкою, він може оскаржити її в суді. Вилучення можливе як у фізичних, так і у юридичних осіб, без обмежень.

Існує законна можливість для держави примусово конфіскувати транспортні засоби для задоволення потреб армії. Однак, цей процес має відбуватися за певними правилами:

Вилучення має здійснювати особа з відповідними повноваженнями.

Процедура вилучення повинна бути виконана коректно.

Повинна бути передбачена компенсація.

Щодо визначення розміру компенсації, то під час конфіскації автомобіля складається акт приймання-передачі, і проводиться оцінка вартості згідно з чинним законодавством. Оцінка здійснюється кваліфікованими особами з належними документами.

Зазвичай, оцінка базується на порівнянні ринкових цін подібних транспортних засобів. Якщо власник не згоден з оцінкою, він має право оскаржити її в суді.

У випадку, коли немає можливості залучити кваліфікованих оцінювачів, оцінка може бути проведена державними органами.

Що стосується конфіскації автомобілів у громадян, то вона можлива як у фізичних, так і у юридичних осіб без обмежень. Це може стосуватися як великих компаній, так і окремих осіб.

Експерт роз’яснив, що згідно із законодавством, під фізичною особою розуміється будь-яка людина, незалежно від статі, чи то чоловік, чи жінка.

Адвокат поінформував, що закон передбачає можливість примусового вилучення майна без згоди власника.

Нагадаємо, що Веніславський заявив, що вилучення авто в громадян не порушує Конституцію.

Раніше ми писали, що 11 квітня народні депутати України у другому читанні та в цілому ухвалили законопроєкт про мобілізацію, який, зокрема, містить норму про мобілізацію транспортних засобів на потреби ЗСУ.