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Чи буде мобілізація осіб з інвалідністю після змін у законі — роз'яснення

19 квітня 2024 19:33
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Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація осіб з інвалідністю 2024 — чи це можливо через зміни у законі
Військовозобов'язаний в територіальному центрі комплектування. Фото: ХОТЦК та СП/Facebook
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Україні було ухвалено закон про мобілізацію, який офіційно набуде чинності з 18 травня 2024 року. Відповідно до документа, оновлено умови призову осіб з інвалідністю І, ІІ, ІІІ групи на військову службу. 

Чи можуть мобілізувати осіб з інвалідністю до лав ЗСУ і за яких умов, розбираємося далі в матеріалі. 

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Мобілізація осіб з інвалідністю — що передбачено змінами у законі 

Відповідно до тексту Закону України від 11.04.2024 р. № 3633-ІХ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку", громадяни України, яким встановлено інвалідність І, ІІ або ІІІ групи не підлягають мобілізації

Таких осіб все ще можуть призвати на військову службу виключно за власним бажанням і тільки за місцем проживання. Для цього вони мусять укласти контракт із ЗСУ.

 

Мобілізація осіб з інвалідністю — що передбачено змінами у законі
Військовозобов'язаний проходить військово-лікарську комісію. Фото: УНІАН

Водночас зміни в законі передбачають, що чоловіки віком від 25 до 55 років, які отримали ІІ або ІІІ групу інвалідності після 24 лютого 2022 року, зобов'язані пройти медичний огляд повторно, щоб підтвердити наявність інвалідності. У разі якщо інвалідність не буде підтверджена, таку людину можуть визнати придатною та мобілізувати. 

Як раніше пояснювали народні депутати, рішення запровадити таку зміну було прийнято у зв'язку з тим, що з початку повномасштабного вторгнення різко зросло число осіб з інвалідністю, причому це не було пов'язано з бойовими діями. У цьому вбачають корупційну складову й прагнення деяких осіб ухилитися від служби у війську.

Варто зауважити, що ця норма не стосується тих, кому інвалідність ІІ або ІІІ групи була встановлена ​​в порядку підвищення чи зменшення групи інвалідності, у разі відсутності кінцівки або інших проблем зі здоров’ям та/або за результатами захворювань або поранень, отриманих при захисті України.

Раніше ми писали, хто з українців втратив відстрочку від мобілізації за новим законом.

Нагадаємо, ми повідомляли, як правильно подати заяву на відстрочку від мобілізації.

Також ми інформували, як в Україні відбувається виключення з військового обліку у 2024 році.

війна
закон
здоров'я
інвалідність
мобілізація
ВЛК

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