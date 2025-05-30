Військово-лікарська комісія - тривалість додаткового обстеження

Чоловік на прийомі у лікаря. Фото: Freepik

За потреби військовозобов'язаного громадянина можуть відправити з військово-лікарської комісії на додаткове обстеження. На це закон відводить йому не більше двох тижнів.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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ВЛК та додаткові обстеження

Однією із ключових частин процесу загальної мобілізації є військово-лікарські комісії.

Військово-лікарська комісія може бути стандартною — огляд лікарів, ухвалення рішення, оформлення постанови.

Але у деяких випадках, коли точний стан здоров’я і придатності до військової служби встановити неможливо, військовозобов’язаного громадянина можуть відправити на додаткове обстеження до профільних лікарів у медичні заклади.

У такій ситуації час проходження ВЛК має бути збільшений.

Скільки часу відводить закон на додаткові візити до лікарів

До юристів звернувся військовозобов’язаний, якого направили на додаткове обстеження до одного із вузьких медичних спеціалістів.

Громадянин поцікавився, скільки часу він має на це обстеження згідно із законодавством.

"За необхідності направлення особи на додаткові лабораторні та інструментальні дослідження для отримання повної та об’єктивної інформації про стан її здоров’я, загальний строк проведення медичних оглядів, а також лабораторних та інструментальних досліджень, не може перевищувати 14 днів", — пояснив у відповіді адвокат Юрій Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, коли заброньованим громадянам все ж треба бути пройти військово-лікарську комісію.

Додамо, ми повідомляли про те, як довго ВЛК оформлюють документи про непридатність.