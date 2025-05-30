Военно-врачебная комиссия - продолжительность дополнительного обследования

Мужчина на приеме у врача. Фото: Freepik

При необходимости военнообязанного гражданина могут отправить из военно-врачебной комиссии на дополнительное обследование. На это закон отводит ему не более двух недель.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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ВВК и дополнительные обследования

Одной из ключевых частей процесса всеобщей мобилизации являются военно-врачебные комиссии.

Военно-врачебная комиссия может быть стандартной — осмотр врачей, принятие решения, оформление постановления.

Но в некоторых случаях, когда точное состояние здоровья и пригодности к военной службе установить невозможно, военнообязанного гражданина могут отправить на дополнительное обследование к профильным врачам в медицинские учреждения.

В такой ситуации время прохождения ВВК должно быть увеличено.

Сколько времени отводит закон на дополнительные визиты к врачам

К юристам обратился военнообязанный, которого направили на дополнительное обследование к одному из узких медицинских специалистов.

Гражданин поинтересовался, сколько времени он имеет на это обследование согласно законодательству.

"При необходимости направления лица на дополнительные лабораторные и инструментальные исследования для получения полной и объективной информации о состоянии его здоровья, общий срок проведения медицинских осмотров, а также лабораторных и инструментальных исследований, не может превышать 14 дней", — пояснил в ответе адвокат Юрий Айвазян.

Напомним, мы ранее писали о том, когда забронированным гражданам все же надо быть пройти военно-врачебную комиссию.

Добавим, мы сообщали о том, как долго ВВК оформляют документы о непригодности.