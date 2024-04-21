Батьки, студенти та дружини з інвалідністю — юристка пояснила хто має право на відстрочку

Представники ТЦК на вулиці. Фото: ЛОТЦК

Верховна Рада України ухвалила у другому читанні законопроєкт про мобілізацію, над яким працювала практично пів року. Окрім нових умов військового обліку та мобілізації, документ передбачає нові категорії осіб, які матимуть право на відстрочку від призову на військову службу. Мова йде про військовозобов'язаних, які доглядають за людьми з інвалідністю та навчаються у вищих навчальних закладах.

Які потрібні докази для відстрочки, яка група інвалідності підлягає відстрочці та хто зі студентів піде служити, — про це і не тільки розповіла у матеріалі Новини.LIVE юристка Орися Швець.

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Хто має право на відстрочку

— Якщо говорити про дружину чоловіка, з-поміж осіб з інвалідністю I чи II групи — тут спрощена процедура для відстрочки. Сам факт наявності такої дружини з довідкою від МСЕК або пенсійним посвідченням надає вам право на відстрочку. Про те, якщо у дружини є третя група інвалідності, тут законодавець дає низку умов для відстрочки.

III група інвалідності — умови для відстрочки

— III група інвалідності дружини дає право на відстрочку лише тоді, якщо вона встановлена внаслідок онкологічного захворювання, відсутності кінцівок, одного з парних органів або психічного розладу. Тобто, коли ми говоримо про III групу інвалідності, то ми маємо встановити причину такої інвалідності й лише тоді аналізувати, чи є підстава до відстрочки, чи немає.

Батьки з інвалідністю

— Також, якщо говорити про підставу для відстрочки за наявності батьків з інвалідністю I чи II групи, тут також законодавець поставив багато умов. Серед основних — якщо є в сім'ї два військовозобов'язаних, то особа з інвалідністю, має зробити вибір, хто за нею буде доглядати. Ми не можемо встановлювати догляд за будь-ким, як було колись, — за тіткою тощо. Це має бути перший чи другий ступінь спорідненості.

Студент, який має право на відстрочку

— Також зберігається право на відстрочку, якщо ви здобуваєте рівень освіти, який є вищий за попередній. Якщо ви були магістром, а тепер ви аспірант — ви маєте право на відстрочку, але якщо ви були магістром, але зараз навчаєтесь знову на магістратурі, то право на відстрочку вже не буде чинним.

Нагадаємо, ми раніше писали повний перелік військовозобов'язаних, які мають право на відстрочку за новим законом про мобілізацію.

Також, ми писали, хто з українців не зможе більше оформити відстрочку від мобілізації.