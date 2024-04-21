Родители, студенты и жены с инвалидностью — юрист объяснила кто имеет право на отсрочку

Представители ТЦК на улице. Фото: ЛОТЦК

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект о мобилизации, над которым работала почти полгода. Кроме новых условий военного учета и мобилизации, документ предусматривает новые категории лиц, имеющие право на отсрочку от призыва на военную службу. Речь идет о военнообязанных, которые ухаживают за людьми с инвалидностью и учатся в высших учебных заведениях.

Какие нужны доказательства для отсрочки, какая группа инвалидности подлежит отсрочке и кто из студентов пойдет служить — об этом и не только рассказала в материале Новини.LIVE юрист Орися Швец.

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Кто имеет право на отсрочку

— Если говорить о жене мужа, среди лиц с инвалидностью I или II группы — здесь упрощена процедура отсрочки. Сам факт наличия такой жены со справкой от МСЭК или пенсионным удостоверением предоставляет вам право на отсрочку. А если у супруги есть третья группа инвалидности, здесь законодатель дает ряд условий для отсрочки.

III группа инвалидности — условия для отсрочки

— III группа инвалидности жены дает право на отсрочку только тогда, когда она установлена в результате онкологического заболевания, отсутствия конечностей, одного из парных органов или психического расстройства. То есть, когда мы говорим о III группе инвалидности, мы должны установить причину такой инвалидности, и только тогда анализировать, есть ли основание для отсрочки или нет.

Родители с инвалидностью

— Также, если говорить об основании для отсрочки при наличии родителей с инвалидностью I или II группы, здесь также законодатель поставил много условий. Среди основных — если есть в семье два военнообязанных, то лицо с инвалидностью должно сделать выбор, кто за ней будет ухаживать. Мы не можем устанавливать уход за кем-либо, как было прежде, — за тетей и так далее. Это должна быть первая или вторая степень родства.

Студент, имеющий право на отсрочку

— Также сохраняется право на отсрочку, если вы получаете уровень образования выше предыдущего. Если вы были магистром, а теперь вы аспирант, вы имеете право на отсрочку, но если вы были магистром, но сейчас учитесь снова в магистратуре, то право на отсрочку уже не будет действительным.

Напомним, мы ранее писали полный перечень военнообязанных, имеющих право на отсрочку по новому закону о мобилизации.

Также мы писали, кто из украинцев не сможет больше оформить отсрочку от мобилизации.