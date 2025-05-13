Догляд за родичем - відстрочка від мобілізації для догляду за сином сестри

Громадянин в ТЦК. Фото: "Новини.PRO"

Відстрочка для догляду за близьким родичем надається не у всіх випадках. Так, родинний зв’язок між дядьком та племінником не надає права на оформлення відстрочки від мобілізації.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Мобілізація та відстрочка

В Україні продовжується процес загальної мобілізації, оголошений після запровадження воєнного стану на усій території країни.

Частина громадян має право на відстрочку від мобілізації — зокрема, для догляду за близькими родичами.

Але відстрочка надається не у всіх випадках.

Коли родинний зв’язок недостатній

Так, до юристів звернулася громадянка, яка поцікавилася, чи може її рідний брат оформити відстрочку для догляду за її сином — тобто своїм племінником, — який має інвалідність.

"Відстрочку може оформити батько дитини. На жаль, у Вашому випадку це неможливо, оскільки Ваш брат є дядьком по відношенню до Вашого сина", — пояснив адвокат Юрій Айвазян.

Юрист підкреслив, що такий рівень родинних зв’язків не дозволяє оформлювати відстрочку від мобілізації.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи надається відстрочка для догляду за чужою людиною.

Додамо, ми повідомляли про те, скільки часу має комісія для визначення права на відстрочку для догляду.