Уход за родственником - отсрочка от мобилизации для ухода за сыном сестры

Гражданин в ТЦК. Фото: "Новини.PRO"

Отсрочка для ухода за близким родственником предоставляется не во всех случаях. Так, родственная связь между дядей и племянником не дает права на оформление отсрочки от мобилизации.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Мобилизация и отсрочка

В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации, объявленный после введения военного положения на всей территории страны.

Часть граждан имеет право на отсрочку от мобилизации — в частности, для ухода за близкими родственниками.

Но отсрочка предоставляется не во всех случаях.

Когда родственная связь недостаточна

Так, к юристам обратилась гражданка, которая поинтересовалась, может ли ее родной брат оформить отсрочку для ухода за ее сыном — то есть своим племянником, — который имеет инвалидность.

"Отсрочку может оформить отец ребенка. К сожалению, в Вашем случае это невозможно, поскольку Ваш брат является дядей по отношению к Вашему сыну", — пояснил адвокат Юрий Айвазян.

Юрист подчеркнул, что такой уровень родственных связей не позволяет оформлять отсрочку от мобилизации.

Напомним, мы ранее писали о том, предоставляется ли отсрочка для ухода за чужим человеком.

Добавим, мы сообщали о том, сколько времени имеет комиссия для определения права на отсрочку для ухода.