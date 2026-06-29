Догляд за рідним братом: коли військовий може звільнитися із ЗСУ

Український військовослужбовець. Фото: 41 ОМБр

Звільнення зі Збройних сил України для догляду за близьким родичем є законним правом військовослужбовця. Таким родичем може бути навіть рідний брат військового. Але в такому випадку потрібне виконання цілої низки умов.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Звільнення з армії

Військовослужбовці Збройних сил України мають право на звільнення від військової служби. Це право надається військовим будь-якого формату служби, контрактної чи за мобілізацією.

Але звільнення з армії можливе не у будь-якій ситуації, а лише тоді, коли військовий має на це підстави. Усі підстави на звільнення визначені у відповідному законодавстві України.

Частина підстав на звільнення, як і на оформлення відстрочки від мобілізації, прямо пов’язана із сімейними обставинами військовослужбовця. Це, зокрема, наявність близьких родичів, які потребують постійного доходу.

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Умови для звільнення із ЗСУ

До юристів звернувся військовослужбовець, який планує звільнитися із ЗСУ за такою підставою. Він поцікавився, чи можна звільнитися для догляду за рідним братом.

Юристи, коментуючи цю ситуацію, пояснили, що теоретично такий варіант можливий. Але, підкреслив адвокат Юрій Айвазян: "Перед Вами стоїть складне завдання, вирішення якого залежить від багатьох факторів".

Айвазян зазначив, що потрібно, по-перше, довести необхідність постійного догляду за рідним братом. По-друге, треба довести, що брат не має інших родичів першого та другого ступенів споріднення, або, за їхньої наявності, вони самі потребують постійного догляду.

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, який крок є обов'язковим під час звільнення із ЗСУ за станом здоров'я.

Проблеми зі здоров’ям дозволяють військовослужбовцям звільнитися з лав ЗСУ. Для того, аби розпочати процес звільнення за станом здоров’я, потрібно пройти військово-лікарську комісію. Саме постанова ВЛК є обов’язковим документом для звільнення.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, які документи потрібні для звільнення із ЗСУ.

Військовослужбовець, який планує звільнитися з лав ЗСУ, повинен написати рапорт на ім’я командира військової частини, у якій проходить службу. Також потрібно надати нотаріальні копії документів, які підтверджують право на звільнення.