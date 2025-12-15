Мобілізація людини під слідством - чи мобілізують людину на домашньому арешті

Мобілізація українського громадянина. Фото: Facebook НГУ

Якщо військовозобов’язаний громадянин перебуває під домашнім арештом, то залежно від статті, за якою його звинувачують, його не мають права мобілізувати. Якщо ж це все-таки відбулося, такий військовий має право оскаржити незаконну мобілізацію через суд.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Реклама

Читайте також:

Незаконна мобілізація

В Україні продовжується процес загальної мобілізації, оголошений після запровадження воєнного стану на усій території країни.

До юристів звернувся громадянин, який перебував під слідством за ч. 2 ст 307 Кримінального кодексу України. Суд обрав цьому громадянину домашній арешт як запобіжний захід.

Чоловік поцікавився, чи законним є процес його мобілізації.

Адвокат Юрій Айвазян, коментуючи цю ситуацію, наголосив: "Дійсно, вас не мали права мобілізувати".

Що робити незаконно мобілізованому громадянину

Юрист пояснив, що громадянину треба зробити надалі, зважаючи на те, що він перебуває у лікарні через погіршення стану здоров’я.

"Якщо станом на зараз Ви не повернетесь до військової частини, Вас, скоріше за все, подадуть у СЗЧ", — зазначив Айвазян.

Якщо ж мобілізований громадянин повернеться до частини, йому доведеться продовжувати проходити військову службу.

"При цьому Ви можете звернутися до суду та оскаржити незаконну мобілізацію", — запевнив адвокат.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи можуть мобілізувати чоловіків віком до 25 років.

Додамо, ми повідомляли про те, чи можуть мобілізувати іноземного громадянина, який має посвідку на проживання в Україні.