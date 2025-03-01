Чи можуть мобілізувати іноземців з посвідкою на проживання в Україні

Український військовослужбовець на фронті. Фото: Руслан Богдан/21 ОМБр

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація, під час яких призову на військову службу підлягають військовозобов'язані чоловіки віком від 25 до 60 років. Також добровольці можуть підписати контракт із ЗСУ, щоб приєднатися до захисту країни від російських окупантів.

Чи можна мобілізувати іноземного громадянина, який має посвідку на проживання в Україні, розповіла партнерка Grain Law Firm, адвокатка Лідія Карплюк в коментарі "Факти ICTV".

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Мобілізація осіб з посвідкою на проживання в Україні — чи передбачено це законом

Правознавиця наголосила, ст. 1 ч. 1 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" передбачає, що конституційним обов'язком громадян України є захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів.

Водночас ч. 6 цієї самої статті визначає, що військовий обов'язок не поширюється на іноземців та осіб без громадянства, які перебувають в Україні.

Тобто іноземець, який має посвідку на проживання в Україні, але не має українського громадянства, не може бути мобілізований без добровільної згоди.

Відповідно до вищезгаданого закону, іноземці та особи без громадянства можуть бути прийняті на військову службу лише за контрактом.

А у вересні 2024 року Верховна Рада України ухвалила закон №12023, відповідно до якого іноземці та особи без громадянства отримали можливість проходити військову службу за контрактом на посадах офіцерського складу у Збройних силах України, Державній спеціальній службі транспорту та Національній гвардії України. Нагадаємо, що раніше для них були доступні лише посади рядового, сержантського та старшинського складу.

Адаптаційний курс мобілізованих перед відправкою на фронт. Фото: Віталій Павленко/АрміяInform

Контракт для іноземців — хто та як може підписати

Якщо іноземці та особи без громадянства хочуть долучитися до ЗСУ, то для прийняття на військову службу їм необхідно звернутися до ТЦК за місцем проживання.

Для підписання контракту особи мають відповідати певним критеріям, зокрема:

не мати судимості;

підходити за віком;

бути придатними за станом здоров'я;

мати достатній рівень фізичної підготовки;

пройти професійно-психологічний відбір.

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