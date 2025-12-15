Видео
Домашний арест — могут ли мобилизовать

Домашний арест — могут ли мобилизовать

Ua ru
Дата публикации 15 декабря 2025 15:25
Мобилизация человека под следствием - мобилизуют ли человека на домашнем аресте
Мобилизация украинского гражданина. Фото: Facebook НГУ

Если военнообязанный гражданин находится под домашним арестом, то в зависимости от статьи, по которой его обвиняют, его не имеют права мобилизовать. Если же это все-таки произошло, такой военный имеет право обжаловать незаконную мобилизацию через суд.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Читайте также:

Незаконная мобилизация

В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации, объявленный после введения военного положения на всей территории страны.

К юристам обратился гражданин, который находился под следствием по ч. 2 ст 307 Уголовного кодекса Украины. Суд избрал этому гражданину домашний арест в качестве меры пресечения.

Мужчина поинтересовался, законным ли является процесс его мобилизации.

Адвокат Юрий Айвазян, комментируя эту ситуацию, отметил: "Действительно, вас не имели права мобилизовать".

Что делать незаконно мобилизованному гражданину

Юрист объяснил, что гражданину надо сделать в дальнейшем, несмотря на то, что он находится в больнице из-за ухудшения состояния здоровья.

"Если по состоянию на сейчас Вы не вернетесь в воинскую часть, Вас, скорее всего, подадут в СОЧ", — отметил Айвазян.

Если же мобилизованный гражданин вернется в часть, ему придется продолжать проходить военную службу.

"При этом Вы можете обратиться в суд и обжаловать незаконную мобилизацию", — заверил адвокат.

Напомним, мы ранее писали о том, могут ли мобилизовать мужчин в возрасте до 25 лет.

Добавим, мы сообщали о том, могут ли мобилизовать иностранного гражданина, который имеет вид на жительство в Украине.

суд мобилизация арест военнообязанные военнослужащие
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
