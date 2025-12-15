Мобилизация человека под следствием - мобилизуют ли человека на домашнем аресте

Домашний арест — могут ли мобилизовать
Если военнообязанный гражданин находится под домашним арестом, то в зависимости от статьи, по которой его обвиняют, его не имеют права мобилизовать. Если же это все-таки произошло, такой военный имеет право обжаловать незаконную мобилизацию через суд.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Незаконная мобилизация
В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации, объявленный после введения военного положения на всей территории страны.
К юристам обратился гражданин, который находился под следствием по ч. 2 ст 307 Уголовного кодекса Украины. Суд избрал этому гражданину домашний арест в качестве меры пресечения.
Мужчина поинтересовался, законным ли является процесс его мобилизации.
Адвокат Юрий Айвазян, комментируя эту ситуацию, отметил: "Действительно, вас не имели права мобилизовать".
Что делать незаконно мобилизованному гражданину
Юрист объяснил, что гражданину надо сделать в дальнейшем, несмотря на то, что он находится в больнице из-за ухудшения состояния здоровья.
"Если по состоянию на сейчас Вы не вернетесь в воинскую часть, Вас, скорее всего, подадут в СОЧ", — отметил Айвазян.
Если же мобилизованный гражданин вернется в часть, ему придется продолжать проходить военную службу.
"При этом Вы можете обратиться в суд и обжаловать незаконную мобилизацию", — заверил адвокат.
